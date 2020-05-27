Костюченко: На матчах не будет родителей, других родственников, жен игроков

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко рассказал о протоколах, по которым будут проводиться матчи УПЛ.

"Матчи будут без зрителей. Люди, которые будут присутствовать на стадионах — это футболисты, тренеры, врачи, арбитры, наблюдатели арбитража, руководители и представители футбольных клубов, Премьер-лиги и официальные ретрансляторы матчей, а также представители ВАР.

Кроме того, на поединках будут присутствовать представители МЧС и медицины. Официальных лиц на матче должно быть до 200 человек — это максимальная цифра. Это не значит, что на каждой игре будет 200 человек. Все будет зависеть от стадиона.

Что касается представителей прессы, то на играх будут только представители официального транслятора и клубов. Ситуация такая, что клубы будут нести ответственность за протоколы. Пресс-ложи не будет. Также на матчах не будет родителей, других родственников, жен игроков. Стюарды будут, но не в ложе.

Главное — начать. Затем ждем улучшения ситуации с коронавирусом и постепенного смягчения карантина, в частности расширенного доступа представителей прессы на стадионы", — отметил Костюченко.