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Костюченко: На матчах не будет родителей, других родственников, жен игроков

Премьер-лига
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Строгие правила от МОЗ и УАФ

Костюченко: На матчах не будет родителей, других родственников, жен игроков
Новина українською

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко рассказал о протоколах, по которым будут проводиться матчи УПЛ.

"Матчи будут без зрителей. Люди, которые будут присутствовать на стадионах — это футболисты, тренеры, врачи, арбитры, наблюдатели арбитража, руководители и представители футбольных клубов, Премьер-лиги и официальные ретрансляторы матчей, а также представители ВАР.

Кроме того, на поединках будут присутствовать представители МЧС и медицины. Официальных лиц на матче должно быть до 200 человек — это максимальная цифра. Это не значит, что на каждой игре будет 200 человек. Все будет зависеть от стадиона.

Что касается представителей прессы, то на играх будут только представители официального транслятора и клубов. Ситуация такая, что клубы будут нести ответственность за протоколы. Пресс-ложи не будет. Также на матчах не будет родителей, других родственников, жен игроков. Стюарды будут, но не в ложе.

Главное — начать. Затем ждем улучшения ситуации с коронавирусом и постепенного смягчения карантина, в частности расширенного доступа представителей прессы на стадионы", — отметил Костюченко.

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В статье: Вадим Костюченко УАФ коронавирус
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