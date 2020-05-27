Караваев: У Шахтера большой отрыв, по возможности будем его сокращать

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал подготовку команды к мату с "Шахтером", который состоится в воскресенье 31 мая.

- В каком режиме команда тренировалась в последнее время?

- В обычном, готовимся к возобновлению чемпионата в целом и непосредственно к ближайшему матчу с "Шахтером".

- Наверное, отсутствие зрителей особенно отразится на настрое на принципиальный поединок с "Шахтером"?

- Нет, это же случилось не спонтанно и не только что. Нам это объявили давно, и на то есть весомые причины. Будем подходить к этому матчу, как к самому важному, поскольку он ближайший. Ничто не помешает нам добиться положительного результата.

- В каком моральном состоянии подходите к поединку с "Шахтером", и чего ожидаете от этого противостояния?

- Будем максимально выкладываться на поле, а ждем, конечно же, победы – по-другому настраиваться на такой матч нельзя. Конечно, мы понимаем, что у "Шахтера" большой отрыв, но мы сами это допустили. С каждой игрой по возможности будем его сокращать. Ближайший матч – хорошая возможность для этого. Конечно, всегда должен присутствовать спортивный принцип, иначе, ради чего мы играем в футбол. Повторюсь, мы понимаем, какая ситуация у нас в стране, поэтому, если есть возможность, мы будем играть, а не просто так отбывать номер на поле. Желание победить в каждом матче присутствует всегда, других целей у нас просто нет – турнирная ситуация обязывает.