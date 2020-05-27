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Источник: Олимпийский останется основной ареной Динамо. Киевляне будут делить его с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Матчи грандов будут разводить по дням

Источник: Олимпийский останется основной ареной Динамо. Киевляне будут делить его с Шахтером
Новина українською

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что на НСК "Олимпийский" останется домашней ареной "Динамо". Киевляне будут делить стадион с "Шахтером".

"Динамо" выборочно будет играть на стадионе Лобановского.

Но основным оставляет за собой все же НСК "Олимпийский". Главную арену киевляне будут делить с "Шахтером". Матчи грандов будут разводить по дням", – написал Бурбас в Твиттере.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил о желании отыграть на "Олимпийском" все домашние матчи "Шахтера" до конца сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
27.05.2020 в 23:11
Тобто підставив одну щоку вони вирішили і другу?) Це ппц Шахта їх гвалтує стільки років до чемпіонства не підпускає а вони їх у власне місто запрошують та ще й на арену яку вони арендують. ГЕНІАЛЬНО!
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