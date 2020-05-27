Источник: Олимпийский останется основной ареной Динамо. Киевляне будут делить его с Шахтером

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что на НСК "Олимпийский" останется домашней ареной "Динамо". Киевляне будут делить стадион с "Шахтером".

"Динамо" выборочно будет играть на стадионе Лобановского.

Но основным оставляет за собой все же НСК "Олимпийский". Главную арену киевляне будут делить с "Шахтером". Матчи грандов будут разводить по дням", – написал Бурбас в Твиттере.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил о желании отыграть на "Олимпийском" все домашние матчи "Шахтера" до конца сезона.