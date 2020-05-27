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Источник: Днепр-1 хочет продлить аренду Супряги и Булецы

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры между Днепром-1 и Динамо идут успешно

Источник: Днепр-1 хочет продлить аренду Супряги и Булецы
Новина українською

Два игрока "Днепра-1", Владислав Супряга и Сергей Булеца, который играют в днепровском клубе на правах аренды, с большой долей вероятности, останутся в клубе и на следующий сезон.

Как сообщил главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр, "Днепр-1" ведет переговоры с "Динамо" по этим двум игрокам, причем переговоры успешные.

Оба игрока также готовы остаться в днепровском клубе еще на один год.

Также источник добавил, что в аренду в "Днепр-1" из "Динамо" этим летом, скорее всего, перейдет еще один футболист, имя которого пока не называется.

Напомним, что недавно "Динамо" продлило до конца сезона 2019/20 соглашения всех отданных в аренду футболистов.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга Сергей Булеца
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
27.05.2020 в 23:02
Могли б хлопців на підвищення в Зорю віддати замість Русина і Леднева.
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