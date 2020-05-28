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СМИ: Карпаты на днях могли получить нового инвестора, но Дыминский в последний момент передумал
А потом пришел Смалийчук
Как известно, 27 мая Олег Смалийчук стал владельцем доли Петра Дыминского в "Карпатах".
Впрочем, как сообщает ТК Футбол, еще позавчера "Карпаты" могли получить нового инвестора.
Переговоры между Петром Дыминским и неназванным инвестором шли довольно успешно, однако президент клуба в последний момент передумал.
Именно после этого Смалийчук и стал владельцем доли клуба.
Также отмечается, что Смалийчук сейчас находится не во Львове. В ближайшее время он не планирует управлять командой, а хочет приступить к исполнению обязанностей в новом сезоне.