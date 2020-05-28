Маркевич признался, что на матч 1/2 Лиги Европы с Наполи планировал в составе другого нападающего

Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич для программы #залишайсязФутболом на телеканале Футбол рассказал, как ему удалось собрать команду, которая пять лет назад сыграла в финале Лиги Европы.

Мне повезло с футболистами. Я имею в виду - за последние 11 лет, с которыми я работал 9 лет в "Металлисте" и 2 года в "Днепре". Я хотел бы, чтобы всем тренерам так везло в карьере. Футболисты ответственно относились к тренировкам, матчей - они действительно были профессионалами. "Днепр" был отличной командой, когда я их возглавил. Надо было лишь указать свое видение. Следует отдать им должное - команда приняла это. Футболисты выходили на игру и полностью отдавались - это, пожалуй, главное. Они поверили в меня, я - в них. Это дорогого стоит.