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Маркевич признался, что на матч 1/2 Лиги Европы с Наполи планировал в составе другого нападающего

Премьер-лига
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Селезнева не должно было быть

Маркевич признался, что на матч 1/2 Лиги Европы с Наполи планировал в составе другого нападающего
Новина українською

Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич для программы #залишайсязФутболом на телеканале Футбол рассказал, как ему удалось собрать команду, которая пять лет назад сыграла в финале Лиги Европы.

Мне повезло с футболистами. Я имею в виду - за последние 11 лет, с которыми я работал 9 лет в "Металлисте" и 2 года в "Днепре". Я хотел бы, чтобы всем тренерам так везло в карьере. Футболисты ответственно относились к тренировкам, матчей - они действительно были профессионалами.

"Днепр" был отличной командой, когда я их возглавил. Надо было лишь указать свое видение. Следует отдать им должное - команда приняла это. Футболисты выходили на игру и полностью отдавались - это, пожалуй, главное. Они поверили в меня, я - в них. Это дорогого стоит.

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На нас никто не ставил. Важную роль в этом играло то, что мы играли не в "Днепре", а в Киеве. Уже на стадии 1/4 и 1/2 народ пошел, а так мы играли при пустых трибунах. Это было непросто.

Нам приходилось играть с командами, которые считались фаворитами. Но, я еще раз повторюсь, у нас был коллектив. Это было основное. Мы ни перед кем не тушевались - выходили и с полной самоотдачей и играли в свой футбол.

В полуфинале должен был играть Калинич на позиции нападающего, но я почувствовал, что Селезнев все сделает как надо. А уже в финале поставил Калинича. Он забил гол и здорово сыграл... Просто Селезнев не совсем был готов.

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В статье: Евгений Селезнев Мирон Маркевич Никола Калинич Киев Лига Европы Наполи (Неаполь) Днепр
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Источник:
ТК Футбол

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