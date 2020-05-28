Плеймейкер Динамо рассказал о задачах, которые перед ним ставит Михайличенко

Центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев прокомментировал победу своей команды в последнем спарринге перед возобновлением матчей УПЛ после карантина.

- Поделитесь впечатлениями от матча, хватило 30 минут, чтобы получить достаточную нагрузку?

- Нет. Конечно, этого времени недостаточно, но поскольку уже в воскресенье у нас официальный матч против "Шахтера" в чемпионате Украины, задача получить максимальную нагрузку не стояла. Важнее было отработать связи, взаимодействия наиграть комбинации и почувствовать игровой ритм.

- Чувствуете игровой прогресс по сравнению с прошлым матчем против "Руха"?

- Да, конечно, чувствую. Это была уже вторая игра после длительного перерыва, связанного с карантином, поэтому, в отличие от первой, она далась нам легче, мы играли лучше и смогли победить.

- Какую установку давали лично вам тренеры перед игрой? В чем заключалась ваша задача?

- Я должел начинать атаки, как можно больше контролировать мяч и включать скорость, когда это необходимо, обостряя ситуацию на поле. Именно это тренеры сказали мне в перерыве, когда я выходил на поле.