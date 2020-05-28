  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Плеймейкер Динамо рассказал о задачах, которые перед ним ставит Михайличенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плеймейкер Динамо рассказал о задачах, которые перед ним ставит Михайличенко

Премьер-лига
(2 голосов)

И шансы догнать горняков

Плеймейкер Динамо рассказал о задачах, которые перед ним ставит Михайличенко
Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев прокомментировал победу своей команды в последнем спарринге перед возобновлением матчей УПЛ после карантина.

- Поделитесь впечатлениями от матча, хватило 30 минут, чтобы получить достаточную нагрузку?

- Нет. Конечно, этого времени недостаточно, но поскольку уже в воскресенье у нас официальный матч против "Шахтера" в чемпионате Украины, задача получить максимальную нагрузку не стояла. Важнее было отработать связи, взаимодействия наиграть комбинации и почувствовать игровой ритм.

Читайте такжеШепелев: Шахтер на Олимпийском? Ради доигровки сезона нужно идти навстречу друг другу и в чем-то уступать

- Чувствуете игровой прогресс по сравнению с прошлым матчем против "Руха"?

- Да, конечно, чувствую. Это была уже вторая игра после длительного перерыва, связанного с карантином, поэтому, в отличие от первой, она далась нам легче, мы играли лучше и смогли победить.

- Какую установку давали лично вам тренеры перед игрой? В чем заключалась ваша задача?

- Я должел начинать атаки, как можно больше контролировать мяч и включать скорость, когда это необходимо, обостряя ситуацию на поле. Именно это тренеры сказали мне в перерыве, когда я выходил на поле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ стадион Динамо им Валерия Лобановского Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
28.05.2020 в 09:54
Шепелев плеймейкер? ну тогда всё ясно ))
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
28.05.2020 в 08:57
У Динамо появился плеймейкер ? Вот это новость!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...