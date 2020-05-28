Из-за Рамадана у Ворсклы возникли проблемы с тренировками

Бачили очi шо купували. Наверное цена ж на таких религиозно-упоротых пониже должны быть. да? Или в контракте что то должно быть прописано, типа: если хочу "соблюдать", питаться-тренироваться не так, как предписано контрактом, то не получаю за этот период зарплату".