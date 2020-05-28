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Из-за Рамадана у Ворсклы возникли проблемы с тренировками
Странная ситуация
Юрий Максимов сообщил телеканалу Футбол о проблемах с подготовкой "Ворсклы" к рестарту УПЛ после карантина.
Трое игроков-мусульман, защитники Ндиайе, Якубу и Кане решили ревностно соблюдать правила священного для ислама месяца Рамадан (23 апреля - 23 мая).
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Были проблемы... они на Рамадане сидели, ничего не ели, тренировки пропускали, падали... Папу, Кане, Якубу.
Впереди у "Ворсклы" в 24 туре домашний матч с ФК "Львов".
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Источник:Футбол News
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28.05.2020 в 12:39
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