  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Из-за Рамадана у Ворсклы возникли проблемы с тренировками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из-за Рамадана у Ворсклы возникли проблемы с тренировками

Премьер-лига
(1 голосов)

Странная ситуация

Из-за Рамадана у Ворсклы возникли проблемы с тренировками
Новина українською

Юрий Максимов сообщил телеканалу Футбол о проблемах с подготовкой "Ворсклы" к рестарту УПЛ после карантина.

Трое игроков-мусульман, защитники Ндиайе, Якубу и Кане решили ревностно соблюдать правила священного для ислама месяца Рамадан (23 апреля - 23 мая).

Читайте такжеМеликян: На матч с Ворсклой нам ехать с утра до ночи

Были проблемы... они на Рамадане сидели, ничего не ели, тренировки пропускали, падали... Папу, Кане, Якубу.

Впереди у "Ворсклы" в 24 туре домашний матч с ФК "Львов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов УПЛ тренировка Ибрахим Кане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
28.05.2020 в 12:39
Бачили очi шо купували. Наверное цена ж на таких религиозно-упоротых пониже должны быть. да? Или в контракте что то должно быть прописано, типа: если хочу "соблюдать", питаться-тренироваться не так, как предписано контрактом, то не получаю за этот период зарплату".
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...