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Суркис: Матч Динамо с Шахтером будет, как товарищеский

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя и определяющий

Суркис: Матч Динамо с Шахтером будет, как товарищеский
Новина українською

Игорь Суркис, президент "Динамо", прокомментировал телеканалу Футбол тот факт, что матч "Шахтер" - "Динамо" 24 тура УПЛ состоится не в Харькове, где "горняки" ранее проводили домашние матчи, а в Киеве на НСК "Олимпийский".

Матч в Киеве на "Олимпийском"? Думаю, никакого преимущества это не даст.

Без зрителей, без всякой поддержки. За давлением матч, может, серьезного уровня, но он будет проходить как контрольный.

Я смотрю матчи чемпионата Германии. Видел "Бавария" - "Боруссия" ...Похоже на товарищескую игру.

Напомним, что "Шахтер" сыграет с "Динамо" уже на этих выходных.

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В статье: Товарищеский матч НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ карантин игра без зрителей
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (5)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.05.2020 в 12:54
В таких "товарняках" куча карточек и мордобои регулярные...Что-то не похоже на Сурка...
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0
0
Vantala (Kharkiv)
28.05.2020 в 12:55
Потому что это в Киеве. Играли бы такой "товарняк" в Харькове или еще где - солюна тут летала бы по всему монитору.
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0
0
support (Kyiv)
28.05.2020 в 12:50
3-3 катанем и по домам вместе , благо недалеко ))
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0
0
Димон1983
28.05.2020 в 12:33
Давай сразу отмазуйсь чамо
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+1
0
Gafan777 (Каменка)
28.05.2020 в 12:26
О. уже за раннее оправдывается, но поражения не избежать, а очки то нетоварищеские.
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+1
0


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