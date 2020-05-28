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Суркис: Матч Динамо с Шахтером будет, как товарищеский
Хотя и определяющий
Игорь Суркис, президент "Динамо", прокомментировал телеканалу Футбол тот факт, что матч "Шахтер" - "Динамо" 24 тура УПЛ состоится не в Харькове, где "горняки" ранее проводили домашние матчи, а в Киеве на НСК "Олимпийский".
Матч в Киеве на "Олимпийском"? Думаю, никакого преимущества это не даст.
Без зрителей, без всякой поддержки. За давлением матч, может, серьезного уровня, но он будет проходить как контрольный.
Я смотрю матчи чемпионата Германии. Видел "Бавария" - "Боруссия" ...Похоже на товарищескую игру.
Напомним, что "Шахтер" сыграет с "Динамо" уже на этих выходных.