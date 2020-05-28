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Севидов вспомнил, как Дыминский выгонял Александра Гладкого с Карпат

Премьер-лига
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А затем - возвращал

Севидов вспомнил, как Дыминский выгонял Александра Гладкого с Карпат
Новина українською

Бывший наставник "Карпат" 2013-2014 годов Александр Севидов рассказал о влиянии уже бывшего президента клуба Петра Дыминского на команду.

Во втором круге того сезона "Карпаты" как вспомнил Севидов, выиграли 4:1 у "Днепра", а Александр Гладкий забил 2 гола.

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Гладкий - отличный парень. Когда я пришел в "Карпаты", 19 футболистов были на трансфере. Мы поехали на сборы в Словакию ...15 человек! Из них 7-8 - с дубля. Но постепенно ребята начали появляться.

На самом деле тогда очень много людей ходили на "Карпаты", первый тур мы проигрывали, потому что не было Голодюка, Бартуловича, беда была! Но помаленьку ...подобрали. С "Динамо" 2:2 тогда сыграли, обыграли "Шахтер".

Однако Севидов акцентирует именно на ситуации с Гладким.

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Звонит Петр Петрович и говорит: "Отправляй Гладкого". Ну, вы знаете, что с Петром Петровичем спорить - себе дороже. Говорю: "Нет, Петр Петрович". А он: "Я тебе сказал - делай".

Рассказываю Гладкому о ситуации. И вот футболисты уже устроили проводы Гладкого, где-то собрались. А в 23 часа звонит Петр Петрович: "Ты знаешь, я подумал ...наверное, оставь его [Гладкого]". Звоню: "Саша, давай завтра - на тренировку".

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В статье: Александр Гладкий Александр Севидов Петр Дыминский Карпаты (Львов)
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Источник:
Бомбардир

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