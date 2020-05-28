Севидов вспомнил, как Дыминский выгонял Александра Гладкого с Карпат

Бывший наставник "Карпат" 2013-2014 годов Александр Севидов рассказал о влиянии уже бывшего президента клуба Петра Дыминского на команду.

Во втором круге того сезона "Карпаты" как вспомнил Севидов, выиграли 4:1 у "Днепра", а Александр Гладкий забил 2 гола.

Гладкий - отличный парень. Когда я пришел в "Карпаты", 19 футболистов были на трансфере. Мы поехали на сборы в Словакию ...15 человек! Из них 7-8 - с дубля. Но постепенно ребята начали появляться.

На самом деле тогда очень много людей ходили на "Карпаты", первый тур мы проигрывали, потому что не было Голодюка, Бартуловича, беда была! Но помаленьку ...подобрали. С "Динамо" 2:2 тогда сыграли, обыграли "Шахтер".