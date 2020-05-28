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В лазарете Ворсклы - двое игроков

Премьер-лига
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А хорваты наконец присоединились к команде

В лазарете Ворсклы - двое игроков
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Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы", сообщил телеканалу Футбол, что в команду вернулись хорватские легионеры полузащитники Давид Пуцлин и Эдин Шехич.

Накануне оба не могли присоединиться к команде из-за карантинных ограничений на границах.

5-6 дней с нами уже тренируются Шехич и Пуцлин.

Травмированы в "бело-зеленых" нападающий Дмитрий Щербак и хавбек Луизао.

На выходных в 24 туре "Ворскла" сыграет с ФК "Львов".

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао Дмитрий Щербак
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Источник:
Футбол News
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