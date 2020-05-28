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В лазарете Ворсклы - двое игроков
А хорваты наконец присоединились к команде
Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы", сообщил телеканалу Футбол, что в команду вернулись хорватские легионеры полузащитники Давид Пуцлин и Эдин Шехич.
Накануне оба не могли присоединиться к команде из-за карантинных ограничений на границах.
5-6 дней с нами уже тренируются Шехич и Пуцлин.
Травмированы в "бело-зеленых" нападающий Дмитрий Щербак и хавбек Луизао.
На выходных в 24 туре "Ворскла" сыграет с ФК "Львов".
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Источник:Футбол News
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