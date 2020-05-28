Полузащитник Днепр-1 заявил о большой тактической работе команды на мини-сборе

Александр Снежко, хавбек "Днепр-1", рассказал о подготовке команды к рестарту УПЛ после карантина.

Карантин был долгим и все в голове уже прокручивали, чтобы как можно быстрее вернуться к тренировкам и играм. Поэтому мотивация будет невероятная.

Над чем работали до сих пор? Восстановление физических кондиций, это прежде всего. Было и очень много тактической работы с тренером Луиджи [Ночентини]. В ближайших матчах все это увидят.

Впереди у днепровцев матч с донецким "Олимпиком".