Федецкий: Перед Днепром ни при Рамосе, ни при Маркевиче конкретных задач не ставили

Артем Федецкий, экс-игрок "Днепра" 2012-2015 годов, вспомнил для телеканала Футбол главное еврокубковое достижение клуба - выход в финал Лиги Европы сезона 2014/2015.

Артем признается, что это все было, как будто вчера.

Уже прошло 5 лет и эмоции немного поутихли. К сожалению, нет уже того "Днепра". Я говорил, что хотелось бы еще раз пережить тот отрезок. У нас тогда был суперколлектив, все прониклись одной идеей, несмотря на то время, которое переживала наша страна. Удалось немного отвлечь людей, чтобы они развеялись. Нас болела вся страна. Это было очень приятно и не хотелось разочаровать людей.

Тогдашний "Днепр" Федецкий называет командой единомышленников.

Выход из группы, несмотря на трудности, считался за правило - мы обязаны были это сделать. Это было первоочередная задача. Во время матча мне удалось узнать от фанатов о том, что мы вышли. Как бы нам ни было трудно, но выполнили программу минимум.

Артему напомнили момент, когда после 3 матчей у команды в группе было только 1 очко.

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Даже тогда у нас не было психологического напряжения. Мы просто выходили на матчи и играли в футбол. У футболистов дело маленькое - приносить результат и удовольствие людям. Спасибо киевским болельщикам. Жаль, что "Днепр" не играл на своей арене, но спасибо тем болельщикам, которые приходили на киевские матчи и поддерживали нас. А дальше - где-то немного фарта, где-то Мирон Богданович [Маркевич] внес свои коррективы. С его опытом он помог команде поверить, что мы должны выходить из группы. Хотелось бы поблагодарить всех работников клуба. К сожалению, он останется только в наших мыслях и воспоминаниях.

Перед "Днепром", вспоминает Федецкий, никогда не было конкретных задач.