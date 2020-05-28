Люксембургский экс-игрок Карпат сравнил тренерскую работу Санжара и Чижевского

До недавнего времени центральный защитник "Карпат" Тим ​​Халл, который выступал в команде "львов" с конца августа 2019 года до второй половины мая 2020 году, ответил на вопрос о сотрудничестве с двумя наставниками - Александром Чижевским, который возглавлял команду до сентября 2019 года и Романом Санжар, который принял "зелено-белых" после него.

Том заметил, что работал с Чижевским в течение очень короткого времени.

Я только сыграл в квалификации ЛЕ в составе "Нидеркорна" против "Глазго Рейнджерс", а на следующей неделе поехал во Львов. Это был третий или четвертый тур, когда "Карпаты" дома играли с "Мариуполем". После этого у меня было всего 2-3 игры со старым тренером - победа в гостях над Олимпиком, потом домашнее поражение от "Зари" и ничья с "Десной". Могу сказать, что Чижевский был очень сосредоточенным, но также и веселым человеком. Мое впечатление от тренировок было положительным, но он работает совсем иначе, чем Роман Санжар.

Санжар, отмечает Тим ​​Халл, много времени отдает за работой с мячом, придает большое значение тактике.

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Его идеи очень хорошие о том, как должно происходить игра. Мне также жаль его. Я слышал, что когда он пришел, то хотел подписать определенных игроков, которых так и не получил. Тогда у нас был очень молодой состав, из которого многие пошло, и во время сезона Гуцуляк, Понд и Ди Франко также ушли. Становилось труднее.

Тим убежден, что какой бы новый тренер не пришел бы сейчас - это не улучшило бы положения.

Санжар немного под обстрелом, и я считаю, что он этого не заслуживает. Он - хороший человек и хороший тренер. Это касается всей тренерской команды - очень хороших и приятных людей, которые точно знают, что делают с нами и почему. Все эти люди работали со 100-процентной отдачей от начала и прилагали все усилия, чтобы увеличить нашу результативность. В конце концов, коллектива просто не хватает качества и, прежде всего, конечно, опыта.

Чижевский был тренером, говорит Тим, который много работал над обороной.