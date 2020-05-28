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Хавбек Днепр-1: Не буду раскрывать тайн, но команда несколько изменилась
Перестроились
Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут прокомментировал возвращение к футболу после двухмесячного карантина и рассказал о подготовке команды к играм УПЛ.
В "Днепр-1", видит Игорь, все соскучились по футболу, несколько разочаровались, когда услышали, что возобновление матчей могут перенести на неделю.
Все готовы и ждем первого официального матча после карантина.
Много работали над тактикой. Чем удивим соперников - не буду раскрывать тайн, но команда несколько изменилась.
В матче 24 тура УПЛ "Днепр-1" будет принимать "Олимпик".