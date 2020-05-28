"Бренды свое дело сделают": Палкин уверен, что матч Шахтер - Динамо будет интересен болельщикам

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал грядущий матч против "Динамо" в рамках 24-го тура УПЛ.

"Главный вопрос на сегодня – большое количество травм после длительной паузы. Как в "Динамо", так и у нас. Это самая большая проблема перед воскресным матчем.

Конечно, и кондиции где-то будут не те. Но, думаю, бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков однозначно будет", – сказал Сергей Палкин.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.