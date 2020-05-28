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"Бренды свое дело сделают": Палкин уверен, что матч Шахтер - Динамо будет интересен болельщикам
Украинское классико уже в воскресенье
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал грядущий матч против "Динамо" в рамках 24-го тура УПЛ.
"Главный вопрос на сегодня – большое количество травм после длительной паузы. Как в "Динамо", так и у нас. Это самая большая проблема перед воскресным матчем.
Конечно, и кондиции где-то будут не те. Но, думаю, бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков однозначно будет", – сказал Сергей Палкин.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.
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