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"Бренды свое дело сделают": Палкин уверен, что матч Шахтер - Динамо будет интересен болельщикам

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинское классико уже в воскресенье

"Бренды свое дело сделают": Палкин уверен, что матч Шахтер - Динамо будет интересен болельщикам
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал грядущий матч против "Динамо" в рамках 24-го тура УПЛ.

"Главный вопрос на сегодня – большое количество травм после длительной паузы. Как в "Динамо", так и у нас. Это самая большая проблема перед воскресным матчем.

Конечно, и кондиции где-то будут не те. Но, думаю, бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков однозначно будет", – сказал Сергей Палкин.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

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В статье: Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Onside (Чернігів)
28.05.2020 в 17:56
Чесно кажучи ці матчі ШД та ДК настільки часто вже трапляються і настільки обережні останнім часом, що всі сподівання на суддів, може хоч вони зможуть оживити це заїзжене дербі. Все таки головний недолік формату з 12 командами: ШД і ДК надто часто грають між собою і вже не так цікаво.
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