Цитаишвили: Когда терпишь и работаешь, бог дает тебе фарт, и у тебя все получается

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свой дубль в спарринге с "Олимпиком" (2:0), а также поделился ожиданиями от матча с "Шахтером", который в рамках УПЛ пройдет при пустых трибунах НСК "Олимпийский".

"Мои голы "Олимпику"? Когда терпишь и работаешь, в игре это видно. Бог дает тебе фарт, и у тебя все получается.

Следующий поединок? Мы готовились к игре с "Шахтером". Посмотрим на матче, как все будет.

Пустые трибуны? Не так удобно играть, но привыкаешь потихоньку. Конечно, лучше с болельщиками", – сказал Цитаишвили.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.