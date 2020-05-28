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Санжар: О смене собственника команда узнала из СМИ
Новость стала неожиданностью для игроков и тренерского штаба Карпат
Главный тренер "Карпат" Роман Санжар в эфире ТК "Футбол" прокомментировал покупку части клуба Олегом Смалийчуком.
"Мы узнали из СМИ эту новость. Больше ничего не могу сказать. У нас пока ничего не происходит. Руководство клуба тоже потом сказало, что у нас сменился владелец. Но внутри команды ничего не происходит.
Мы ни с кем не общались. Команда и мы ничего не знаем. Только то, что пишут в интернете.
Пойдет ли смена собственника на пользу? Время покажет. Дай бог, чтобы все было на пользу", - сказал Санжар.
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Источник:ТК Футбол
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