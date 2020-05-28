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Федецкий: Продажа части Карпат Смалийчуку - цирк-шапито. Дыминский останется реальным владельцем

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-игрок не верит в качественные перестановки в львовском клубе

Федецкий: Продажа части Карпат Смалийчуку - цирк-шапито. Дыминский останется реальным владельцем
Новина українською

Экс-защитник "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал продажу части акций "бело-зеленых" Петра Дыминского Олегу Смалийчуку.

"Для меня эта новость о продаже своей части акций "Карпат" Петром Дыминским Олегу Смалийчуку – цирк-шапито. Все футбольные люди понимают, что так будет только на бумаге. По документам президент Олег Смалийчук, а реальным владельцем останется Петр Дыминский.

Перспективы я не вижу, хотя, дай Бог, чтобы я ошибался. Был инвестор, который давал бюджет, гасил долги, а тут в последний момент доля Дыминского продается Смалийчуку. Он уже был один раз в руководстве "Карпат". С ним команда была на грани вылета и только благодаря собранности футболистов команда осталась в Премьер-лиге.

Я не верю, что со Смалийчуком будет развитие "Карпат". Если бы это был новый инвестор, с новой стратегией, идеями развития клуба, академии, другое дело. Слышал, что был бизнесмен из Львова, который был кандидатом на покупку части акций Дыминского. Но не договорились. Знаю, что были разговоры и про то, что есть люди, заинтересованные купить вторую часть акций "Карпат" у Игоря Коломойского.

Я был в клубе, когда там был Смалийчук. Мы видели, что происходит. Было много футболистов, их покупали-продавали, а заработать на этом особо не могли. Конечно, мне хочется, чтобы "Карпаты" возродились. Но сейчас я в это не верю. Дай бог, чтобы ошибался", – отметил Федецкий.

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) Андрей Федецкий Олег Смалийчук
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Комментарии (3)
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DOMENICO (Lviv)
28.05.2020 в 19:33
Від Карпат залишилася тільки назва....
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Lion Killer (Львів)
28.05.2020 в 19:11
Про що і я згадував. Шкода розвіювати надії вболівальників, але то є дно. Смалійчук працює на Димп і купує в нього клуб? Серйозно. І то при тому, що Дим з чуток на пропозиції щодо купівлі клубу відповідав - тільки через його труп
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0
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Инспектор ( )
28.05.2020 в 19:08
Артем, в этот как ты говоришь шапито не верит никто. Вот между прочим задачка для УАФ- они фактически не знают истинных владельцев клубов. И что самое интересное и не хотят знать
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