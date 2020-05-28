Буряк: Делить Олимпийский - это не отдавать стадион Динамо. Это было бы ненормально

Бывший тренер "Динамо" Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча киевлян с "Шахтером" в рамках 24-го тура УПЛ.

- В субботу, 30 мая УПЛ будет возобновлена Каким ожидаете увидеть старт после длительного перерыва?

- Пропустить два месяца - это очень много для футбола. Поднимать дома ноги, делать различные физические упражнения - мало чем помогает игрокам, когда на первый план выходят физические кондиции, а потом все остальное. Думаю, нужно делать определенную "скидку", не завышать планку ожидания.

Если принимать во внимание Бундеслигу, там есть команды, которые нормально выглядят после рестарта. Есть и такие, которые пока еще не "вкатились" в сезон. Осталось уже немного времени и увидим, как будет выглядеть наш чемпионат.

- Календарь с одной игрой в неделю - оптимальный сейчас?

- Думаю, что да. В течение полутора-двух месяцев можно закончить чемпионат не сильно нагружая игроков и дать спокойно готовиться к следующему сезону.

- Возможность делать пять замен облегчит жизнь командам?

- Все зависит от кондиций футболистов. В той же Германии еще никто не использовал 4 или 5 замен. Конечно, у нас все может быть по-другому. Сложно за десять дней набрать оптимальную форму. Но сама возможность сделать пять замен может быть плюсом. Всегда можно перестроиться, изменить почти полкоманды.

- "Динамо" будет делить НСК "Олимпийский" с "Шахтером". Как отреагировали на такой ход событий?

- Если бы киевляне отдали "горнякам" стадион "Динамо", тогда можно было бы что-то говорить. А так - это городской стадион, было принято коммерческое, волевое решение. Делить "Олимпийский" - не отдавать стадион "Динамо" крупнейшем сопернику. Это было бы ненормально.

- Какие ожидания от центрального матча 24-го тура "Шахтер" - "Динамо"?

- Все понимают, что супер-футбола ждать не стоит. Все-таки, это первая официальная игра после такой вынужденной паузы. Но матчи "Динамо" и "Шахтера" всегда были бескомпромиссными и эмоциональными. Не знаю, пойду на стадион, потому что там есть ограничения, но жду эту игру с большим нетерпением.

Думаю, что могут быть погрешности в техническом плане, но настрой и самоотдача игроков будут запредельными.

После первого тура можно будет говорить о фаворитах, кто и какие места может занять. Сейчас все может измениться. Никто не знает наверняка, как будут играть наши команды после такого перерыва.