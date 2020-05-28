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Легенда Карпат: Дыминский за копейки клуб не отдаст. Это какая-то мулька

Премьер-лига
(1 голосов)

Общественность не верит в прозрачность сделки

Легенда Карпат: Дыминский за копейки клуб не отдаст. Это какая-то мулька
Новина українською

Накануне стало известно, что Олег Смалийчук стал владельцем "Карпат", выкупив долю Петра Дыминского. Данную сделку в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ветеран львовской команды Игорь Кульчицкий.

"Я знаю, что Петр Дыминский за копейки клуб не отдаст.

Я даже не верю той информации. Какая-то мулька. Не верю, что Петр Петрович просто так отдал бы деньги, которые потерял за 20 лет", – сказал Кульчицкий.

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В статье: Игорь Кульчицкий Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
ТК Футбол

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