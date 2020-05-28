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Арбитры и игроки УПЛ будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели

Премьер-лига
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На данный момент заболевших в клубах УПЛ нет

Арбитры и игроки УПЛ будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о протоколе тестирования игроков и судей УПЛ на коронавирус.

"Арбитры и наблюдатели арбитража уже протестированы на коронавирус. У судей сданы все тесты. Все, кто удачно прошел тестирование, будут вызваны на спортивное тестирование.

Все футболисты прошли тестирование перед сборами и тренировочным процессом. На сегодня нет информации о том, что у кого-то был выявлен коронавирус. По протоколу, арбитры и игроки будут проходить тестирование раз в две недели.

Техника безопасности будет по всем нормам. Если у кого-то из игроков выявят коронавирус, то решаться вопрос будет по отдельному медицинскому протоколу. Будет рассматриваться вопрос об изоляции игрока и будет приниматься решение, насколько сильно могла быть подвержена команда заражению. Но из-за единичного случая команда не будет сниматься с чемпионата", – сказал Костюченко.

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В статье: Вадим Костюченко коронавирус
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