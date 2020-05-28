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Сухоручко: В первой команде Динамо сложновато, но все хорошие ребята, поддерживают
Форвард работает с первой командой киевлян
Нападающий молодежной команды "Динамо" U-21 Даниил Сухоручко, который сейчас работает с первой командой киевлян, прокомментировал контрольный поединок с "Олимпиком" (2:0).
- Хороший матч получился, приятно побеждать. "Олимпик" - добротная команда, но мы были сильнее. Мы набираем физические кондиции и с каждой игрой улучшаем свои показатели. Так и должно происходить.
- Быстрые два гола помогли команде чувствовать себя еще уверенней на поле?
- Да, конечно, голы на первых минутах - это всегда уверенность для команды. После этого проще играть и преимущество в начале матча хорошо влияет на команду.
- У тебя был хороший момент в конце второго тайма после скидки Франа Соля. Прокомментируй этот момент.
- Да, он сбросил, а я принял на грудь и в последний момент защитник "Олимпика" подтолкнул меня в спину, поэтому не получился удар. А если бы не было этого момента, смог бы спокойно забивать.
- Получили ли полноценную нагрузку за 2 тайма по 30 минут?
- Хорошая нагрузка получилась. Тренеры сказали использовать по максимуму игровое время.
- Как оцените свою форму? Насколько готовы к возобновлению сезона?
- Понятно, было у нас мало времени подготовиться, но работали индивидуально и, думаю, что к игре с "Шахтером" будем готовы.
- Уже полностью адаптировался в первой команде?
- Сложновато, но все хорошие ребята, поддерживают. Всегда приятно играть в первой команде. Тут намного быстрее скорости, это совсем по-другому.
- Как отнеслись в команде к решению, что чемпионаты U19, U21 не будут возобновляться?
- Все хотят играть, прогрессировать, это понятно. Но так сложилась ситуация в стране, во всем мире. Как решили, так и должно быть.