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Мариуполь назвал имя лучшего игрока 2019 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за карантина приз вручили только сейчас

Мариуполь назвал имя лучшего игрока 2019 года
Новина українською

Накануне рестарта чемпионата "Мариуполь" объявил имя лучшего игрока команды прошлого года.

Им был признан полузащитник азовцев Дмитрий Мишнев.

В опросах, которые проводились в декабре и январе на страницах клуба в соцсетях Дмитрий набрал 43% голосов. Второе место занял Владислав Вакула (28%). Замкнул тройку Рустам Худжамов (26%).

Из-за затянувшегося карантина вручение награды состоялось только сегодня.

В голосовании на звание "Лучшего молодого игрока 2019 года" победил Илья Путря, опередивший Никиту Петермана и Антона Байдала.

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В статье: ФК Мариуполь Рустам Худжамов Дмитрий Мишнев Илья Путря Владислав Вакула
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Источник:
ФК Мариуполь

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