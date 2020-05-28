Мариуполь назвал имя лучшего игрока 2019 года

Накануне рестарта чемпионата "Мариуполь" объявил имя лучшего игрока команды прошлого года.

Им был признан полузащитник азовцев Дмитрий Мишнев.

В опросах, которые проводились в декабре и январе на страницах клуба в соцсетях Дмитрий набрал 43% голосов. Второе место занял Владислав Вакула (28%). Замкнул тройку Рустам Худжамов (26%).

Из-за затянувшегося карантина вручение награды состоялось только сегодня.

В голосовании на звание "Лучшего молодого игрока 2019 года" победил Илья Путря, опередивший Никиту Петермана и Антона Байдала.