В 1999 в Украине и России заявили одного игрока под разными фамилиями. ПФЛ Украины пожизненно забанила его

UA-Футбол продолжает цикл материалов, посвящённых высшему украинскому дивизиону. В короткой форме мы рассказываем о значимых исторических событиях, которые повлияли на украинский футбол. Сегодня - о сезоне-1998/99, когда один футболист одновременно находился в заявке клубов Украины и России.

Большая бюрократическая волокита в футболе - не просто так. Документооборотом в виде паспортов футболистов или контрактами пытаются защитить с одной стороны игроков, а с другой - клубы. С каждым годом мы всё ближе к "идеальному" футболу, когда нет притеснений ни одной из сторон. Но так было не всегда. В 90-х и ранее это приводило к поистине диким историям. В одной из них оказалась замешена симферопольская "Таврия".

Уроженец Кропивницкого Валерий Петринский дебютный профессиональный опыт получил в родной "Зирке", которая в сезоне-1992/93 выступала во Второй украинской лиге. Премьерный чемпионат для 17-летнего парня получился, в общем-то, удачным. 8 сентября Валерий впервые вышел на поле на 66 минуте, а уже на 67-й - партнёры доверили юниору пенальти, который он реализовал.

Ещё до конца календарного года наставник кропивничан Николай Федоренко сделал центрхава игроком основы, а он за это отблагодарил четырьмя голами за весь чемпионат (тремя не с пенальти).

Но затем у футболиста начался период переездов, который охватил Беларусь, Украину (Жёлтые Воды и Винница), Россию, а также Польшу.

Поближе к дому Петринский решил вернуться в 1998 году. Просмотр в мариупольском "Металлурге" не увенчался успехом, зато спустя шесть месяцев он пригодился другому "Металлургу" - новомосковскому. Десять матчей во Второй лиге оказались весомым аргументом, чтобы в начале 1999-го его забрала симферопольская "Таврия".

За крымчан он провёл всего один матч, выйдя в старте против Ивано-Франковского "Прикарпатья" в мае. Может, было бы и больше, однако после этой игры в ПФЛ Украины обратилась ленинск-кузнецкая "Заря", сообщив, что у Петринского всё ещё действующий контракт с клубом российского Второго дивизиона (третий уровень футбола).

Как это было возможным?

Читайте также Другие исторические моменты Высшей лиги / УПЛ

Оказалось, что футболист по известным только ему причинам вернулся в Украину и был включен в заявку новомосковского "Металлурга" на Вторую лигу Украины под фамилией Гитя.

"Звонят мне из "Зари", говорят: "Это наш футболист", - рассказывает гендиректор "Таврии" Рувим Аронов. - Я прошу прислать соответствующие документы, подтверждающие, что Гитя действительно принадлежит российскому клубу. Приходят бумаги на игрока Петринского. Но ведь нет в Украине такого человека! Есть Гитя! На каком основании ПФЛ дисквалифицировала Гитю? Дисквалифицируйте Петринского. Однако — не могут, потому что такого человека нет".

В прессе писали, что руководство новомосковского "Металлурга" было в курсе этой аферы, но почему-то не сообщило никому, передавая документы футболиста на Крымский полуостро. Там у футболиста появилась надежда наконец-то поиграть в Высшей лиге. Не срослось.

ПФЛ Украины пожизненно забанила футболиста от выступлений во всех профессиональных турнирах страны. Валерия Гитю (он же Петринский) обязали вернуться в российскую "Зарю", за которую, впрочем, не провёл больше ни одного поединка.

Олег Печерный, каким-то случайным образом работавший во время прихода Петринского в Новомосковске, после пожизненного бана даже написал открытое письмо в адрес ПФЛ. Главный посыл - организация во главе с гендиректором лиги Александром Бандурко притесняет права человека и гражданина Украины, не разрешая ему играть у себя на родине. Но официальные лица никак не отреагировали на атаку со стороны функционера.

"Футболиста, которого я знаю под фамилией Гитя (ни о каком Петринском я не слышал), мне привез Олег Печерный, являвшийся тогда, по-моему, вице-президентом новомосковского "Металлурга", - продолжает Рувим Аронов. - Печерный предоставил мне контракт игрока, я заявил спортсмена под фамилией Гитя. Откуда всплыл Петринский — ума не приложу. Быть может, это кому-то было выгодно, кто-то хотел на этом заработать деньги... Я задаюсь вопросом: игрок выступал в новомосковском "Металлурге", то есть ПФЛ заявила футболиста. Почему бы тогда не спросить у руководителей этой команды, откуда он вообще попал сюда? Затем ПФЛ дает свое разрешение на заявку Гити в симферопольскую "Таврию", и после первого же его выхода на поле всплывает такая история! Как это объяснить?".

Что интересно, даже пожизненный бан не стал преградой для футболиста вернуться в украинский профессиональный футбол. Весной 2001-го Петринского (он же Гитя) заявил горишнеплавненский "Горняк-Спорт" из Второй лиги. Там он провёл четыре года, после чего окончательно пропал с футбольных радаров.