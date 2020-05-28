Костюченко: Из клубов УПЛ только Шахтер поменял место проведения домашних матчей

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко рассказал, на каких домашних стадионах клубы УПЛ будут доигрывать сезон.

"На время карантина только "Шахтер" из клубов УПЛ поменял место проведения домашних матчей. "Горняки" ближайшую встречу сыграют 31 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. Это будет поединок с "Динамо".

Предварительно "Шахтер" будет играть в Киеве на время карантина. Ближайшие несколько туров точно, а там все будет решаться исходя из ситуации. Сейчас пока что нужно наладить ситуацию с переездами и перелетами.

На сегодняшний день определились по городам и принято решение поддержать решение клубов. "Заря" остается в Запорожье, "Десна" – в Чернигове, "Динамо" – в Киеве, "Колос" – в Киеве на "Оболонь Арене", "Александрия" – также на своем стадионе.

У второй шестерки ситуация такая: "Мариуполь" играет дома, "Днепр-1" – дома, "Карпаты" и "Львов" – дома. "Олимпик" будет играть в Киеве, "Ворскла" – в Полтаве", – заявил Костюченко.