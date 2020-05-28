  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Костюченко: Из клубов УПЛ только Шахтер поменял место проведения домашних матчей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюченко: Из клубов УПЛ только Шахтер поменял место проведения домашних матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

На время карантина горняки перебрались на Олимпийский

Костюченко: Из клубов УПЛ только Шахтер поменял место проведения домашних матчей
Новина українською

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко рассказал, на каких домашних стадионах клубы УПЛ будут доигрывать сезон.

"На время карантина только "Шахтер" из клубов УПЛ поменял место проведения домашних матчей. "Горняки" ближайшую встречу сыграют 31 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. Это будет поединок с "Динамо".

Предварительно "Шахтер" будет играть в Киеве на время карантина. Ближайшие несколько туров точно, а там все будет решаться исходя из ситуации. Сейчас пока что нужно наладить ситуацию с переездами и перелетами.

На сегодняшний день определились по городам и принято решение поддержать решение клубов. "Заря" остается в Запорожье, "Десна" – в Чернигове, "Динамо" – в Киеве, "Колос" – в Киеве на "Оболонь Арене", "Александрия" – также на своем стадионе.

У второй шестерки ситуация такая: "Мариуполь" играет дома, "Днепр-1" – дома, "Карпаты" и "Львов" – дома. "Олимпик" будет играть в Киеве, "Ворскла" – в Полтаве", – заявил Костюченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НСК Олимпийский Шахтер (Донецк) Вадим Костюченко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...