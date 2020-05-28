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Гремио сейчас не хочет вести переговоры по хавбеку, которым интересовался Шахтер
Пока что парень не продается
"Гремио" не намерен сейчас вести переговоры по полузащитнику Матеусу Энрике.
Клуб пока что хочет сохранить в команде хавбека, интерес к которому приписывают "Шахтеру", "Манчестер Сити", "Барселоне" и "Монако".
По информации бразильского журналиста Рафаэля Пфайффера, клуб не желает сейчас вступать по переговоры по игроку.
Тransfermarkt оценивает футболиста в 17,5 миллиона евро, а пресса уже нарекла 22-летнего парня новым Фернандиньо.
Отметим, что Энрике стал основным в "Гремио" после перехода Артура в "Барселону" и в 45 матчах за клуб забил 3 гола и сделал 1 ассист.