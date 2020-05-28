Гремио сейчас не хочет вести переговоры по хавбеку, которым интересовался Шахтер

"Гремио" не намерен сейчас вести переговоры по полузащитнику Матеусу Энрике.

Клуб пока что хочет сохранить в команде хавбека, интерес к которому приписывают "Шахтеру", "Манчестер Сити", "Барселоне" и "Монако".

По информации бразильского журналиста Рафаэля Пфайффера, клуб не желает сейчас вступать по переговоры по игроку.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 17,5 миллиона евро, а пресса уже нарекла 22-летнего парня новым Фернандиньо.

Отметим, что Энрике стал основным в "Гремио" после перехода Артура в "Барселону" и в 45 матчах за клуб забил 3 гола и сделал 1 ассист.