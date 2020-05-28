Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера и готовится к матчу с Динамо

"Шахтер" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.

Защитник "горняков" Николай Матвиенко восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды.

Таким образом, футболист будет готов сыграть в воскресном матче с "Динамо".

Напомним, что Николай получил повреждение головы в товарищеском матче с "Рухом" после борьбы на втором этаже.

Также отметим, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.