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Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера и готовится к матчу с Динамо
Защитник восстановился после травмы
"Шахтер" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.
Защитник "горняков" Николай Матвиенко восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды.
Таким образом, футболист будет готов сыграть в воскресном матче с "Динамо".
Напомним, что Николай получил повреждение головы в товарищеском матче с "Рухом" после борьбы на втором этаже.
Также отметим, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Шахтер
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