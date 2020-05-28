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В новом протоколе матчей УПЛ убрали возрастные ограничения
Игорь Суркис все-таки сможет смотреть футбол вживую
Клубы УПЛ получили новый протокол по проведению матчей чемпионата.
Во многом он соответствует первой редакции протокола: 200 человек, без прессы (только транслятор), два отдельных входа с температурным контролем.
В первом протоколе Минздрав рекомендовал ограничить доступ на стадион лицам старше 60 лет. Но в данном протоколе, который получили клубы, такого указания нет.
Напомним, что под этот возрастной ценз подпадали в частности президент "Динамо" Игорь Суркис и тренер команды Вадим Евтушенко.
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Источник:Трибуна
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