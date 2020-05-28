В новом протоколе матчей УПЛ убрали возрастные ограничения

Клубы УПЛ получили новый протокол по проведению матчей чемпионата.

Во многом он соответствует первой редакции протокола: 200 человек, без прессы (только транслятор), два отдельных входа с температурным контролем.

В первом протоколе Минздрав рекомендовал ограничить доступ на стадион лицам старше 60 лет. Но в данном протоколе, который получили клубы, такого указания нет.

Напомним, что под этот возрастной ценз подпадали в частности президент "Динамо" Игорь Суркис и тренер команды Вадим Евтушенко.