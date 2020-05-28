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В новом протоколе матчей УПЛ убрали возрастные ограничения

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Суркис все-таки сможет смотреть футбол вживую

В новом протоколе матчей УПЛ убрали возрастные ограничения
Новина українською

Клубы УПЛ получили новый протокол по проведению матчей чемпионата.

Во многом он соответствует первой редакции протокола: 200 человек, без прессы (только транслятор), два отдельных входа с температурным контролем.

В первом протоколе Минздрав рекомендовал ограничить доступ на стадион лицам старше 60 лет. Но в данном протоколе, который получили клубы, такого указания нет.

Напомним, что под этот возрастной ценз подпадали в частности президент "Динамо" Игорь Суркис и тренер команды Вадим Евтушенко.

В новом протоколе матчей УПЛ убрали возрастные ограничения - изображение 1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Dancher_MX (Mönchengladbach)
28.05.2020 в 23:03
будет мячи подавать
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