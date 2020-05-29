Тренер-ассистент ФК Львов заметил несколько недостатков в действиях футболистов после карантина

Впереди у "сине-золотых львов" матч на выходных с полтавской "Ворсклой". Помощник главного тренера команды Андрей Березовчук сообщил об особенностях подготовки после двухмесячного карантина и проделанной работе на двухнедельных мини-собрании.

- Как команда готовится к возобновлению сезона? На чем делаете акцент при подготовке к первым матчам?

- Идет обычный тренировочный процесс. Уже ближе к матчам нагрузки уменьшили, стараемся больше внимания обращать на тактику, технику, работу с мячом. Фундамент заложили до этого, сейчас надо больше наладить игровые взаимосвязи между игроками. А также исправить ошибки, которые у нас были в контрольных матчах.

- Команда сыграла товарищеский матч с "Минаем" и выиграла его 3:2. Как оцените игру?

- Если брать в общем, то понравилось движение. Но немного расстроило то, что был брак в простых ситуациях, много голевых моментов упустили. Но были и хорошие моменты, которые мы для себя приняли на вооружение и будем в дальнейшем их использовать.

- Матчи чемпионата будут проходить без зрителей. Как это может повлиять на саму игру?

- Футбол без зрителей - это совсем другое. Пожалуй, будет меньше эмоций у футболистов. Конечно, хотелось бы проводить матчи со зрителями. Но ситуация диктует условия, что пока надо проводить матчи так. Надо смириться. Но ни одному футболисту не нравится играть, когда нет зрителей. Не важно, за кого они болеют, главное - чтобы они были.