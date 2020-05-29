Егише Меликян: Львов зарядился, как батарейки Энерджайзер

Футбольная жизнь в Украине делает первые шаги к своему восстановлению после ослабления карантина. В разгар последнего месяца весны футболисты "Львова" начали совместную работу, собравшись в столице Галичины. За это время, как уже сообщал UA-Футбол, команда Егише Меликяна не только проводила ежедневные занятия, но и успела сыграть контрольный матч с представителем первой лиги "Минаем" (3:2). После чего сосредоточилась на непосредственной подготовке к выездному поединку с полтавской "Ворсклой", с которой на первом этапе чемпионата обменялась домашними победами.

КОГДА ФУТБОЛ ЗАСТАВЛЯЕТ СКУЧАТЬ

- Как команда отреагировала на информацию о том, что 30 мая чемпионат возобновится? - первым делом интересуюсь у главного тренера "Львова".

- Мы все были этому рады, ведь на карантине все время скучали по футболу. Поэтому сейчас хочется работать по максимуму, чтобы все было ясно и четко, и были план и программа. Главное - двигаться вперед. Правда, с одной стороны стало легче, а с другой - тяжелее. Ведь времени очень мало, а делать приходится много.

- За время вынужденного тайм-аута успели устать без футбола?

- Конечно. Футбол - это наша жизнь, мы этим живем. У каждого из нас душа и мозг спортсмена, весь организм - спортсмена, и без спорта нам никуда. Скучая за футболом, очень ждали решения о возобновлении чемпионата. Эмоции и желание есть, и теперь для работы у нас предостаточно энергии. За время карантина зарядились ею сполна, словно батарейки "Энерджайзер". Это и позволяет сохранять эту энергию долго (улыбается).

- На карантине у каждого члена команды была масса свободного времени. Лично вы как его проводили?

- Посвятил его домашним делам. У меня в Буче есть дача, вот на ней я занимался строительством сауны.

- Успели хоть закончить?

- Все получилось, словно по заказу. Заниматься сауной стал как только начался карантин, а когда уже закончил, прозвучал звонок: надо собираться во Львов. Получается, что в данном деле я оказался профессионалом (улыбается).

- На лоно природы часто выбирались?

- Выбираться никуда и не нужно было: дача у меня как раз на природе - в лесу.

КАРАНТИННЫЙ ЭФФЕКТ

- Наверное не ошибусь, если предположу, что чаще всего за эти два месяца вы были на телефонной связи с медицинским штабом?

- Почему же? На карантине в постоянном контакте был не только с нашим медперсоналом, а со всеми - и с руководителями, и с тренерским штабом, и с футболистами. С ними проводил индивидуальные беседы. Меня, как тренера, интересовало все: как они себя чувствуют, как работают. Я хотел слышать голос всех ребят, чувствовать их настроение. Очень важно было поддерживать их психологически, уверяя, что все невзгоды скоро закончатся и все будет хорошо. Футболисты должны знать, что я всегда рядом и могу что-то подсказать, помочь советом. Вот в таком поддерживающем режиме и общались. По-другому и быть не могло, ведь тренер - это командный лидер. В трудный момент он всегда должен показать свою активность. Вот я ее и старался проявлять в телефонном режиме. Считаю, что мы вместе с тренерским штабом за эти два месяца сделали очень полезную работу.

- Какой самый необычный способ проведения карантина был у ваших подопечных?

- (Ненадолго задумавшись). Это был тренировочный процесс в режиме онлайн. Мы первый раз этим занимались, поэтому его я и назвал бы необычным. При помощи включенной камеры и монитора я мог наблюдать сразу за десятью футболистами, которые дома или на даче проводили занятия под руководством также находившегося в онлайн-режиме моего ассистента Андрея Березовчука. Все ребята видели, какие упражнения он делает и вслед за ним все повторяли. Эти занятия были направлены на силовую работу, взрывную силу и стабилизацию - все, что нужно организму для того, чтобы минимизировать травматизм после возобновления сезона. Говоря другими словами, нужно было делать все для того, чтобы мышцы футболиста не "спали", а находились в активном состоянии. Когда чуть больше двух недель назад мы начали тренироваться все вместе во Львове, проведенная во время карантина работа и показала эффект. От получаемых нагрузок у нас не было никаких серьезных мышечных травм.

СЕКРЕТНЫЙ СОСТАВ НА ПОЛТАВУ

- Как добирались из Львова и обратно во время пандемии?

- На машине. Натянул маску, одел очки, сел в салон авто - и поехал (смеется)!

- Есть ли сегодня в клубном лазарете футболисты, не готовые принять участие в ближайшем матче?

- Да, у нас в команде, к сожалению, есть травмированные. В товарищеских играх серьезные повреждения получили Сабину и Андрей Бусько. У первого из них проблемы с пахом, а второму придется перенести операцию на крестообразных связках. Был травмирован также и наш новичок Артем Недоля, который на сегодняшний день проходит курс лечения. Это молодой игрок, на которого мы рассчитываем в ближайшей перспективе. В матче с "Ворсклой" он вряд ли сыграет, возможно, будет готов к следующей игре.

- Были ли какие какие-то кадровые потери в вашей команде за период карантина?

- Нет, обошлись без них.

- Как расцениваете готовность своих подопечных в преддверии возобновления чемпионата?

- Если будет 50 процентов, то, как говорится, и на том спасибо. Чтобы за столь короткий промежуток времени получилось достичь такого показателя по части набранной формы - это, считаю, неплохо.

- Хотя бы примерно уже определились с составом, который отправится на игру в Полтаву?

- Даже не примерно, а точно! Как раз накануне окончательно было решено, какой именно состав будет готовиться к матчу с "Ворсклой". Скажу сразу: он у нас секретный (смеется). Шучу, конечно.

- Информацией о сопернике владеете полностью?

- Не сказал бы, что полностью. Но в достаточной степени.

АУРА АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ ДЛЯ ФУТБОЛЬНОГО ТРЕНЕРА

- Как считаете, решение о предоставлении командам Премьер-лиги права на пять замен - своевременная мера?

- Мне это нововведение нравится. Во время матча тренер может больше варьировать тактикой. В зависимости от игры соперника есть более широкие возможности для того, чтобы поразмыслить о каких-то тактических перестроениях при помощи ротации. Можно сказать, что теперь в руках тренера больше инструмента.

- Во время нашего прошлого общения вы говорили о своем желании посетить Армянскую церковь во Львове. Оно осуществилось?

- Да. Спустя всего неделю после нашего с вами разговора. Получил в церкви не только духовную подпитку, но и эстетическое удовольствие от старинного убранства и росписей, от умиротворенной ауры. На память о визите в храм я даже сделал фото.

- А с кем-то из представителей многочисленной армянской диаспоры уже познакомились? Спрашиваю не случайно, ведь наверняка с вашим появлением на тренерском мостике "Львова" у команды появились новые поклонники из числа соотечественников.

- Еще не успел пообщаться. Хотя я уверен, что люди, которые переживают за мою работу и команду "Львов" в городе есть. В этом ничуть не сомневаюсь, так как армяне - такой народ, который всегда переживает друг за друга.