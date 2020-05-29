  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-игрок Карпат возмутился отношению клуба к футболистам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Карпат возмутился отношению клуба к футболистам

Премьер-лига
(1 голосов)

На примере увольнения Чижевского

Экс-игрок Карпат возмутился отношению клуба к футболистам
Новина українською

Бывший центральный защитник "Карпат", люксембургский легионер Тим Халл, выразил свое возмущение по поводу того, как в начале сентября происходило увольнение главного тренера команды Александра Чижевского.

Когда мне надо было ехать в сборную [Люксембурга], вскоре после моего приезда во Львов, мы на самом деле хорошо сыграли, набрали 5 очков в 4 играх и оказались в середине таблицы.

А потом вдруг, без предупреждения, я увидел на клубной странице в Instagram, что у нас есть новый тренер. Сначала я позвонил своему переводчику и спросил его, что происходит и почему мы, как игроки, не были проинформированы.

Читайте такжеЛюксембургский экс-игрок Карпат сравнил тренерскую работу Санжара и Чижевского

В Германии я привык к другому, там все было очень корректно. А тут я заметил, что некоторые вещи происходят совсем по-другому.

Представители руководства клуба сказали игрокам, что от "Карпат" хотят видеть более атакующий футбол.

Это было единственное, что нам сказали. Но все же: мы только что провели выездную игру с "Десной", ничьи 1:1 никто не ожидал, она действительно была успехом для нашей команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Чижевский Карпаты (Львов) Тим Халл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...