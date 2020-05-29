Экс-игрок Карпат возмутился отношению клуба к футболистам

Бывший центральный защитник "Карпат", люксембургский легионер Тим Халл, выразил свое возмущение по поводу того, как в начале сентября происходило увольнение главного тренера команды Александра Чижевского.

Когда мне надо было ехать в сборную [Люксембурга], вскоре после моего приезда во Львов, мы на самом деле хорошо сыграли, набрали 5 очков в 4 играх и оказались в середине таблицы.

А потом вдруг, без предупреждения, я увидел на клубной странице в Instagram, что у нас есть новый тренер. Сначала я позвонил своему переводчику и спросил его, что происходит и почему мы, как игроки, не были проинформированы.