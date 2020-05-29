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Экс-игрок Карпат возмутился отношению клуба к футболистам
На примере увольнения Чижевского
Бывший центральный защитник "Карпат", люксембургский легионер Тим Халл, выразил свое возмущение по поводу того, как в начале сентября происходило увольнение главного тренера команды Александра Чижевского.
Когда мне надо было ехать в сборную [Люксембурга], вскоре после моего приезда во Львов, мы на самом деле хорошо сыграли, набрали 5 очков в 4 играх и оказались в середине таблицы.
А потом вдруг, без предупреждения, я увидел на клубной странице в Instagram, что у нас есть новый тренер. Сначала я позвонил своему переводчику и спросил его, что происходит и почему мы, как игроки, не были проинформированы.
В Германии я привык к другому, там все было очень корректно. А тут я заметил, что некоторые вещи происходят совсем по-другому.
Представители руководства клуба сказали игрокам, что от "Карпат" хотят видеть более атакующий футбол.
Это было единственное, что нам сказали. Но все же: мы только что провели выездную игру с "Десной", ничьи 1:1 никто не ожидал, она действительно была успехом для нашей команды.