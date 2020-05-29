Премьер-лига
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Дмитрий Михайленко назвал 4 игроков УПЛ, которые могли бы усилить клубы Западной Европы
По два из "Зари" и своей команды
Коуча "Днепр-1" на телеканале Футбол спросили об украинских футболистах, которые могли бы привлечь внимание клубов с запада Европы.
Продолжение карьеры в европейском клубе, мне кажется, у ребят из луганской "Зари" - Владислава Кочергина и Евгения Чеберко. Они проводят великолепный сезон.
Что касается наших ребят, то отмечу чемпионов мира - Сергея Булеца и Владислава Супряги. Они имеют все возможности для того, чтобы сыграть в европейском чемпионате.
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Источник:Відеожурнал Yellow
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