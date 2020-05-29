Дмитрий Михайленко назвал 4 игроков УПЛ, которые могли бы усилить клубы Западной Европы

Коуча "Днепр-1" на телеканале Футбол спросили об украинских футболистах, которые могли бы привлечь внимание клубов с запада Европы.

Продолжение карьеры в европейском клубе, мне кажется, у ребят из луганской "Зари" - Владислава Кочергина и Евгения Чеберко. Они проводят великолепный сезон.