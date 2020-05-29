Севидов - о встрече с Курченко в Москве: Говорил, что пока заедем в Харьков - деньги будут там

Главный тренер харьковского "Металлиста" 2015-2016 годов Александр Севидов возглавлял команду в УПЛ в период упадка - владелец клуба Сергей Курченко после Революции достоинства находился в Москве и не финансировал клуб.

На переговоры с ним Севидов ездил из Харькова в Москву вместе с тогдашним гендиректором Александром Бойцаном.

Достаточно интеллигентно он общается. Мы приехали с Александром Бойцаном, официально пересекли границу, приехали на прием в офис. Охрана нас встретила, поднялись на лифте, ждали в приемной. Тогда зашли в кабинет Курченко. В принципе встреча была недолгой. Он спрашивает: "Вот скажите, сколько надо денег, чтобы занять 6 место?". Мы назвали сумму, он тогда говорит: "А сколько надо, чтобы занять 10 место?". Называем, образно говоря, "5 рублей". "Ну, давайте тогда, задача: 10 место". "А деньги когда?", - спрашиваем. "Во вторник ...максимум в четверг. Выезжайте сегодня, а деньги вас уже будут ждать в Харькове". Я еще Бойцан сказал: "Какие-то рыбные дни, вторник и четверг". Так было дважды, а эти деньги нас почему-то так и не дождались в Харькове.

Однако, замечает Севидов, задачу он не завалил - "Металлист" занял 10 место.

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