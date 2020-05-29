Крузейро заплатил 602 тысячи евро Зари за игрока, который не сыграл в луганчан ни одного матча

Бразильский клуб "Крузейро" выплатил луганской "Зари" часть долга за контракт игрока Виллиана Гомеса де Сикейра.

Клуб подтвердил перечисление 602 тысячи евро, сообщает Globo.

Однако это только один из двух процессов украинского клуба против "Крузейро" в CAS. Решение конфликта и выплату долгов новый президент бразильского клуба Серхио Сантос Родригес называет своей главной задачей.

В другом речь идет о выплате еще 1,17 млн евро (основная сумма - 975 000, а еще 250 000 - штрафы и сборы). Сейчас в этом процессе рассмотрение продолжается.

Накануне бразильский клуб оказался в сложном финансовом положении, у него проблемы с выплатой зарплат, "Крузейро" был лишен очков в лиге. Но сейчас финансирование стало улучшаться. Деньги "Зари" были перечислены спонсором клуба.

Напомним, что Виллиан Гомес выступал в харьковском "Металлисте" в 2012-2013 годах. Оттуда в 2013 году перешел в "Крузейро". Однако рассчитаться за игрока бразильский клуб должен был с "Зарей", которой были переданы права на контракт футболиста. В 2017 году Виллиан Гомес стал игроком "Палмейраса", за который выступает до сих пор.