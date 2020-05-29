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Суркис может посетить Классическое, но рискует получить штраф. В УПЛ разъяснили возрастные ограничения

Премьер-лига
(1 голосов)

Постановление Кабмина прежде всего

Суркис может посетить Классическое, но рискует получить штраф. В УПЛ разъяснили возрастные ограничения
UA-Футбол
Новина українською

После утверждения даты возобновления футбольного сезона в украинской Премьер-лиге одним из ключевых положений медицинского протокола, которые обсуждают СМИ, стали возрастные ограничения для тех, кто будет задействован на матчах.

Сначала сообщалось о том, что на стадионы будут иметь доступ лица в возрасте от 18 до 60 лет. После того, как клубы получили протоколы, журналисты обратили внимание на то, что в перечне мероприятий это положение исчезло. Как следствие, был сделан вывод, что лица старше 60 лет (например, президент "Динамо" Игорь Суркис) смогут находиться в чаше стадиона в период матча.

Но в УПЛ уточнили, что каждый клуб получил два протокола для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина. Первый протокол был непосредственно от Минздрава - "Постановление Главного государственного санитарного врача Украины". Второй протокол касается организационных вопросов, где уже со стороны УАФ и УПЛ более подробно были расписаны технические аспекты организации, подготовки и проведения матча в условиях карантина, с участием не более 200 участников. При этом УПЛ отмечает, что оба протокола являются обязательными для исполнения!

Стоит напомнить и о распоряжении Правительства, согласно которому лица старше 60 лет должны находиться на самоизоляции, поскольку находятся в группе риска. Исключение есть только для тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры или осуществляет меры по предотвращению COVID-19. Именно постановлением Кабмина в первую очередь и должны руководствоваться организаторы соревнований. Тем, кто нарушит правила карантина, грозит штраф в размере 17-34 тысяч гривен.

Напомним, что уже 30 мая возобновляется чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч "Шахтер" - "Динамо". Согласно протоколу Минздрава, в организации поединка будут участвовать не более 200 человек.

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В статье: Игорь Суркис карантин
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
29.05.2020 в 11:56
Оденет маску и никто его не узнает !!
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