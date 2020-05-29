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Юрий Максимов заявил о балласте в Ворскле
Хотят выйти в финал Кубка Украины
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов сообщил телеканалу Футбол о своих итогах контрольных матчей и кадровой ситуаций накануне рестарта УПЛ.
В контрольных матчах новых секретов я для себя не открыл.
На кого рассчитываю - те у меня и есть. А на кого нет ...так уж случилось.
Постараемся их скорее убрать, когда завершится чемпионат. У нас есть 9-10 матчей, хотелось бы и 11-ю встречу. Посмотрим, потом уже будем решать.
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Источник:Футбол News
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