Юрий Максимов заявил о балласте в Ворскле

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов сообщил телеканалу Футбол о своих итогах контрольных матчей и кадровой ситуаций накануне рестарта УПЛ.

В контрольных матчах новых секретов я для себя не открыл.

На кого рассчитываю - те у меня и есть. А на кого нет ...так уж случилось.

Постараемся их скорее убрать, когда завершится чемпионат. У нас есть 9-10 матчей, хотелось бы и 11-ю встречу. Посмотрим, потом уже будем решать.