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Юрий Максимов заявил о балласте в Ворскле

Премьер-лига
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Хотят выйти в финал Кубка Украины

Юрий Максимов заявил о балласте в Ворскле
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов сообщил телеканалу Футбол о своих итогах контрольных матчей и кадровой ситуаций накануне рестарта УПЛ.

В контрольных матчах новых секретов я для себя не открыл.

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На кого рассчитываю - те у меня и есть. А на кого нет ...так уж случилось.

Постараемся их скорее убрать, когда завершится чемпионат. У нас есть 9-10 матчей, хотелось бы и 11-ю встречу. Посмотрим, потом уже будем решать.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов УПЛ
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Источник:
Футбол News

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