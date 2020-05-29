Монзуль на Классическом. Какие мотивы такого назначения?

Тема весьма деликатная, ведь попытка разобраться в особенностях работы женского организма на поле мужских нагрузок в эпоху плюрализма мнений и свободного интернета легко может быть расценена как сексизм. А это уже, на минуточку, – жирное пятно на репутации журналиста. Однако мы попытаемся рискнуть, опираясь на то, что кропотливая работа предыдущих лет, связана с освещением арбитражной деятельности Екатерины Монзуль, никак не отличалась от такой же работы относительно ее коллег-мужчин.

Иными словами, на страницах UA-Футбол все равны. Мы не шутили про Монзуль словами из песни "а баби як баби, а ти королева", не поздравляли Екатерину с международным женским днем, не стеснялись устами экспертов хвалить её за удачные поединки, но и не смягчали критику, когда она её заслуживала. Екатерина Монзуль – полноправный, самостоятельный, самодостаточный субъект украинского мужского футбола и назначения на матчи типа "Днепр-1" - "Мариуполь" или "Колос" - "Ворскла" воспринимались как вполне естественный ход вещей. Однако назначение Монзуль на противостояние двух сильнейших украинских команд – это не рядовое событие. Как ни крути, а подобные матчи для украинских судей, на которых нет спроса в Европе, – вершина карьеры. И дотягиваются до нее обычно лучшие представители ремесла. Так означает ли назначение Екатерины на украинское Классическое дерби, что в мужской профессии лучшей стала женщина?

Было бы проще, если бы Лучано Лучи и его подопечные публично анализировали работу судей, объясняли бы перед камерами и микрофонами свой выбор того или иного арбитра на тот или иной матч. Однако так не происходит, поэтому нам не остается ничего другого, кроме как опираться на собственные знания и наблюдения. Эти наблюдения наводят на мысль, что вряд ли Екатерина Монзуль заслужила судить "Шахтер" и "Динамо" своими предыдущими достижениями. Арбитр в поле должен быть незаметным, а решения, принятые судьей, не должны вызывать дискуссий. В контексте предыдущих матчей Монузь было все наоборот: о ней говорили, а её решения с силой ветра раздували споры.

Важно, что обсуждали арбитраж не только журналисты, эксперты или бывшие игроки, но и непосредственные участники событий. Один из игроков "Динамо" рассказывал после матча с "Днепром-1", что Монзуль и сама бы не смогла объяснить, за что его удалила. Игроки "Днепра-1", наоборот, тепло отзывались о работе Екатерины. Но через несколько туров Монзуль попала уже под стрелы критики со стороны футболистов и тренеров "Мариуполя". И это нормально, скажете вы, поскольку футбол всегда был противостоянием двух сторон, одна из которых будет огорчена результатом, а, соответственно, и сопутствующими обстоятельствами. Но на всех трех этих поединках работал ВАР, который как раз и призван минимизировать споры и нивелировать человеческий фактор. А получилось наоборот: Монзуль получила в распоряжение инструмент, которым не умела хорошо пользоваться, поэтому человеческий фактор в судействе этих поединков сыграл ключевую роль: одиннадцать желтых карточек, четыре красных (все – прямые), два пенальти – не футбол, а бойня. Или, может, слишком придирчивый арбитраж?

Екатерина в этих матах вроде как строго придерживалась одной линии, однако эксперты в один голос отметили, что Монзуль была сбита с толку видеоассистентами. Особенно это касается матча "Десна" - "Заря" (1:0), когда были удалены два футболиста за то, что сначала сыграли чисто в мяч, а затем по инерции столкнулись с оппонентами. В Днепре ("Днепр-1" - "Динамо", 3:1) Монзуль удалила Буяльского после того, как долго заглядывала в монитор. Эксперты так и не пришли к единодушному решению относительно этой красной карточки. Но хором выразили свое недовольство навыками пользования системой ВАР: долго, суетливо, нервно.

В том же матче был другой эпизод: когда на 45+2-й минуте в штрафной площади "Днепра-1" сбили Русина, Монзуль влепила ему желтую карточку за симуляцию. Только видеоповтор позволил расставить акценты правильно. Поэтому с ВАР плохо, но без него было бы еще хуже. И тут арбитр, который не может справиться с более простыми играми, получает назначение на "Шахтер" - "Динамо".

На матч, который портил репутацию опытных, обученных и сильных как для украинских реалий арбитров вроде Юрия Можаровского, Анатолия Абдулы, Константина Труханова, Дмитрия Кутакова... Так, может, как раз в этом и есть проблема? В кадровом дефиците. Опытные судьи на таких играх себя исчерпали, а молодые не оправдали надежд и выданных им авансов. Это могло бы объяснить выбор в пользу Монзуль (особенно с учетом того, что в последнее время Классическое судили весьма посредственные по своему уровню Николай Балакин, Виктор Копиевский, Виталий Романов, Максим Козыряцкий), но не объясняет сути работы итальянцев в украинском Комитете арбитров: на топовом европейском уровне наши судьи не работают, процесс смены поколений провален, на Классическое получают назначения люди с противоречивой профессиональной репутацией...

На фигуру Екатерины Монзуль в нашем арбитраже необходимо взглянуть под еще одним углом – под тем, из которого хорошо видна её принадлежность к прекрасной половине человечества. Для менеджеров уровня Коллины-Лучи не пустое место – репутация. Миллионами, легко заработанными в УАФ в течение нескольких лет работы, эти дяди будут хвастаться только в кругу семьи и друзей. На профессиональной же ниве нужны достижения, которыми можно "козырять" в процессе трудовой деятельности. В Украине таких достижений итальянцы не добились, поэтому Екатерина Монзуль может стать их своеобразным имиджевым проектом. Украинцы не вышли на уровень судейства Лиги чемпионов или чемпионатов Европы / мира, зато Украина – одна из немногих стран в Европе, где топовые матчи мужских команд судят женщины.

Бибиана Штайнхаус дебютировала в первой Бундеслиги в сентябре 2017-го года и по состоянию на сегодня провела более двадцати матчей в элитном немецком дивизионе. Знаем и о Стефани Фраппар, которая в Лиге 1 провела 18 поединков, а прошлым летом работала арбитром в поле на матче за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". Кстати, в бригадах с Штайнхаус и Фраппар обычно работают мужчины. Как и с Монзуль. На матче "Шахтер" - "Динамо" как четвертый арбитр Екатерине поможет Денис Шурман. Однако осенью 2018-го состоялось уникальное для Украины и не только событие: был день, когда впервые в истории УПЛ матчем руководила полностью женская бригада арбитров.

Скажем откровенно, Штайнхаус не судит очных поединков между "Баварией" и "Боруссией" (Дортмунд), а Фраппар, несмотря на участие в Суперкубке УЕФА, не дослужилась на родине до матчей уровня ПСЖ - "Марсель" или даже "Лион" - "Монако". Поэтому попытка Лучано Лучи поместить женщину-арбитра на самую высокую точку украинской футбольной пирамиды – смелый шаг. Возможно, это едва ли не последний козырь итальянских дельцов в этой партии: мало просто доверять женщине матчи мужских команд (это не уникально), надо сделать ее сильнейшим представителем профессии. Только тогда это будут расценивать как нечто важное. А стать лучшим без работы на матче "Шахтер" - "Динамо" (или "Динамо" - "Шахтер") невозможно.

Можно предположить, что это назначение назревало. Сейчас просто выпала хорошая возможность: команды будут не в идеальных кондициях из-за двухмесячного простоя на карантине, давления трибун при отсутствии зрителей удастся избежать, а с турнирной точки зрения эта игра ничего не решает в борьбе за чемпионство. Словно товарищеская, как отмечал Игорь Суркис. Поэтому лучшей возможности сделать ставку на Монзуль трудно было отыскать.

Если для Лучано Лучи – это стратегия, то для Екатерины Монзуль – испытание огнем. Она или обожжется так, что больше туда не полезет, или станет неуязвимой. Ждем.