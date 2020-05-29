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Игрок Олимпика вернулся в состав после повреждения
Залечил
Нападающий донецкого "Олимпика" Максим Дегтярев вернулся к тренировкам со всей командой, сообщает телеканал Футбол.
Другое дело - защитник Павел Лукьянчук. В этом сезоне команде Игоря Климовского он уже не поможет.
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Напомним, что на выходных "Олимпик" сыграет с "Днепр-1".
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Источник:Футбол News
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