Игрок Олимпика вернулся в состав после повреждения

Нападающий донецкого "Олимпика" Максим Дегтярев вернулся к тренировкам со всей командой, сообщает телеканал Футбол.

Другое дело - защитник Павел Лукьянчук. В этом сезоне команде Игоря Климовского он уже не поможет.

Напомним, что на выходных "Олимпик" сыграет с "Днепр-1".