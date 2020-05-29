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Мариуполь отправился во Львов, коуч назвал задачу до конца сезона
По дороге - еще и тесты на COVID-19
Сегодня "Мариуполь" в 8 утра отправился автобусом в Киев. Там команда из 18 человек пройдет тестирование на COVID-19 и переночует. А завтра, сообщает телеканал Футбол, отправится непосредственно во Львов на матч с "Карпатами".
В лазарете ФК "Мариуполь" сейчас находится один игрок - Илья Путря.
Александр Бабич, главный тренер команды, рассказал о подготовке к рестарту УПЛ и задачах команды:
Изначально мы построили подготовку учитывая то, что первый матч состоится именно 30 мая. В принципе все успели. Ясно, что ребята не в оптимальной физической форме, но понимаем и то, что по ходу чемпионата команда будет прибавлять.
Все работают в общей группе. Выходим играть только на победу. Задачу попасть в Лигу Европы через стыковые матчи никто не отменял, поэтому должны занять итоговые 7 или 8 места и попасть в еврокубки через плей-офф.