Мариуполь отправился во Львов, коуч назвал задачу до конца сезона

Сегодня "Мариуполь" в 8 утра отправился автобусом в Киев. Там команда из 18 человек пройдет тестирование на COVID-19 и переночует. А завтра, сообщает телеканал Футбол, отправится непосредственно во Львов на матч с "Карпатами".

В лазарете ФК "Мариуполь" сейчас находится один игрок - Илья Путря.

Александр Бабич, главный тренер команды, рассказал о подготовке к рестарту УПЛ и задачах команды:

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