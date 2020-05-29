Смалийчук пока не будет вмешиваться в управление Карпатами

Олег Смалийчук, новый совладелец "Карпат", выразил надежду на сотрудничество с ультрас "зелено-белых", пообещал не выступать с "популистскими заявлениями" относительно еврокубковых задач главной команды и заявил о будущих непростых реформах и непопулярных решениях.

Также Смалийчук призвал не считать его деньги.

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