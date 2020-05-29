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Смалийчук пока не будет вмешиваться в управление Карпатами
Особенности соглашения с Дыминским?
Олег Смалийчук, новый совладелец "Карпат", выразил надежду на сотрудничество с ультрас "зелено-белых", пообещал не выступать с "популистскими заявлениями" относительно еврокубковых задач главной команды и заявил о будущих непростых реформах и непопулярных решениях.
Также Смалийчук призвал не считать его деньги.
Я купил клуб, а не должность. К руководству и команде у меня такое же доверие, как и было при предыдущем владельце.
Поэтому до конца сезона я не собираюсь вмешиваться в управление клубом и искренне надеюсь, что руководство выполнит все взятые на себя обязательства перед началом сезона.