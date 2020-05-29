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Смалийчук пока не будет вмешиваться в управление Карпатами

Премьер-лига
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Особенности соглашения с Дыминским?

Смалийчук пока не будет вмешиваться в управление Карпатами
Новина українською

Олег Смалийчук, новый совладелец "Карпат", выразил надежду на сотрудничество с ультрас "зелено-белых", пообещал не выступать с "популистскими заявлениями" относительно еврокубковых задач главной команды и заявил о будущих непростых реформах и непопулярных решениях.

Также Смалийчук призвал не считать его деньги.

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Я купил клуб, а не должность. К руководству и команде у меня такое же доверие, как и было при предыдущем владельце.

Поэтому до конца сезона я не собираюсь вмешиваться в управление клубом и искренне надеюсь, что руководство выполнит все взятые на себя обязательства перед началом сезона.

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин Олег Смалийчук
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