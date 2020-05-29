Севидов о Шуфриче-младшем: До сих пор работал бы в Говерле, если бы он не решил, что разбирается в футболе лучше меня

Бывший наставник ужгородской "Говерлы" 2011-2013 годов Александр Севидов вспомнил сотрудничество с семьей Шуфричей - непосредственным инвестором Нестором Шуфричем и его сыном и представителем менеджмента Александром.

Севидов отметил, что у него никогда не было никаких вопросов с Нестором Шуфричем.

У меня был старый друг Марк Левицкий. Я ему мог позвонить и посоветоваться по любому вопросу. Вот и во время последней своей каденции в Ужгороде позвонил и говорю: "Ну, не то происходит". А он мне: "Саша, не лезь! Ты ему никто, а Александр ему - сын. Никогда отец не пойдет против сына". Однако я набрался наглости и приехал к Нестору Шуфричу. Мы поговорили и ...меня вскоре уволили.

Что могу сказать? Если бы Александр Шуфрич в какой-то момент не решил, что он лучше меня разбирается в футболе, я бы до сих пор работал в "Говерле", она бы существовала и играла в УПЛ.

Да, тогда были сложные времена. Но ничего не могу сказать плохого о том, как меня встретили. Он [Александр] говорил, мол, я "пришел пешком, а уехал на "Мерседесе". Некрасиво парню, который мне в сыновья годится, говорить такое. Но в целом замечательные времена и замечательный город. У меня там дочь родилась. Люди очень теплые и мягкие.