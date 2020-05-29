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Севидов о Шуфриче-младшем: До сих пор работал бы в Говерле, если бы он не решил, что разбирается в футболе лучше меня
И признался о своем скандальный переходе в "Карпаты"
Бывший наставник ужгородской "Говерлы" 2011-2013 годов Александр Севидов вспомнил сотрудничество с семьей Шуфричей - непосредственным инвестором Нестором Шуфричем и его сыном и представителем менеджмента Александром.
Севидов отметил, что у него никогда не было никаких вопросов с Нестором Шуфричем.
У меня был старый друг Марк Левицкий. Я ему мог позвонить и посоветоваться по любому вопросу. Вот и во время последней своей каденции в Ужгороде позвонил и говорю: "Ну, не то происходит". А он мне: "Саша, не лезь! Ты ему никто, а Александр ему - сын. Никогда отец не пойдет против сына". Однако я набрался наглости и приехал к Нестору Шуфричу. Мы поговорили и ...меня вскоре уволили.
Что могу сказать? Если бы Александр Шуфрич в какой-то момент не решил, что он лучше меня разбирается в футболе, я бы до сих пор работал в "Говерле", она бы существовала и играла в УПЛ.
Да, тогда были сложные времена. Но ничего не могу сказать плохого о том, как меня встретили. Он [Александр] говорил, мол, я "пришел пешком, а уехал на "Мерседесе". Некрасиво парню, который мне в сыновья годится, говорить такое. Но в целом замечательные времена и замечательный город. У меня там дочь родилась. Люди очень теплые и мягкие.
Александр Шуфрич обвиняет Севидова в том, что он договорился о своем переходе в "Карпаты" еще тогда, когда был главным тренером "Говерлы".
Александр говорит не всю правду. После одного из матчей, когда я понял, что мы не сможем сотрудничать, подошел к нему и сказал: "Нам пора расставаться. Спросите у Нестора Ивановича, могу ли я уйти". Утром он мне позвонил, я специально включил громкоговоритель, чтобы слышала и жена, а затем встретился с ним на площадке возле гостиницы "Ужгород".
Выпили кофе еще и с его двоюродным братом. Александр сказал: "Разговаривал с отцом, вы доиграете чемпионат - и можете идти". Я спросил: "А могу искать новую команду?" Он ответил: "Да, можете". А у меня тогда были предложения и не только от "Карпат". Однако я честно и профессионально довел то, что начал... "Говерла" же в итоге осталась в УПЛ.