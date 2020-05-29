  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тете заявил, что хотел бы поиграть в каком-то из двух топ-чемпионатов Европы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тете заявил, что хотел бы поиграть в каком-то из двух топ-чемпионатов Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

После "горняков"

Тете заявил, что хотел бы поиграть в каком-то из двух топ-чемпионатов Европы
Новина українською

Вингер правого фланга "Шахтера", бразилец Тете, в разговоре с бразильской прессой сообщил, где бы хотел играть после донецкого клуба.

Матеус Кардосо Лемос Мартинс (Тете) заметил, что счастлив находиться в Европе.

Это шаг, который хочет сделать любой [бразильский] игрок. И сегодня я здесь, - говорит он.

20-летний футболист отмечает, что живет детской мечтой. Он живет в Украине, как и его агент.

Читайте такжеСергей Палкин: Мы вели переговоры с Баварией по Додо, но немцев не устроила наша цена

Тете говорит, что не ведет никаких переговоров с другими клубами, но признает, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионатах Испании или Англии, сообщает GaúchaZH.

Также Тете отметил, что в будущем хотел бы еще поиграть в бразильском Гремио. Но футболист по прозвищу Ураган считает, что его достижения в Европе - еще впереди.

В Тете есть контракт с Шахтером, рассчитан до 31 декабря 2023 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, 15,5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) контракт Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...