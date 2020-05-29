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Тете заявил, что хотел бы поиграть в каком-то из двух топ-чемпионатов Европы
После "горняков"
Вингер правого фланга "Шахтера", бразилец Тете, в разговоре с бразильской прессой сообщил, где бы хотел играть после донецкого клуба.
Матеус Кардосо Лемос Мартинс (Тете) заметил, что счастлив находиться в Европе.
Это шаг, который хочет сделать любой [бразильский] игрок. И сегодня я здесь, - говорит он.
20-летний футболист отмечает, что живет детской мечтой. Он живет в Украине, как и его агент.
Тете говорит, что не ведет никаких переговоров с другими клубами, но признает, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионатах Испании или Англии, сообщает GaúchaZH.
Также Тете отметил, что в будущем хотел бы еще поиграть в бразильском Гремио. Но футболист по прозвищу Ураган считает, что его достижения в Европе - еще впереди.
В Тете есть контракт с Шахтером, рассчитан до 31 декабря 2023 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, 15,5 млн евро.