Тете заявил, что хотел бы поиграть в каком-то из двух топ-чемпионатов Европы

Вингер правого фланга "Шахтера", бразилец Тете, в разговоре с бразильской прессой сообщил, где бы хотел играть после донецкого клуба.

Матеус Кардосо Лемос Мартинс (Тете) заметил, что счастлив находиться в Европе.

Это шаг, который хочет сделать любой [бразильский] игрок. И сегодня я здесь, - говорит он.

20-летний футболист отмечает, что живет детской мечтой. Он живет в Украине, как и его агент.

Тете говорит, что не ведет никаких переговоров с другими клубами, но признает, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионатах Испании или Англии, сообщает GaúchaZH.

Также Тете отметил, что в будущем хотел бы еще поиграть в бразильском Гремио. Но футболист по прозвищу Ураган считает, что его достижения в Европе - еще впереди.

В Тете есть контракт с Шахтером, рассчитан до 31 декабря 2023 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, 15,5 млн евро.