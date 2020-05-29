У Карпат в матче 24 тура не сыграют двое футболистов

Львовяне в рамках подготовки к рестарту сезона провели тренировку на загородной базе в Брюховичах.

Предшествовало тренировочной сессии тестирование карпатовцев на коронавирусную инфекцию.

В матче против "Мариуполя" не сможет помочь команде дисквалифицированный Геннадий Пасич и капитан "зелено-белых" Дмитрий Клец, который восстанавливается после травмы руки.

Не исключено, что заменить опытных партнеров смогут юные воспитанники клуба, получили шанс лучше зарекомендовать себя во время тренировок с "основой".

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Сессия "львов" началась с теоретического занятия, где львовяне разобрали декабря ближайшего соперника, а затем с удовольствием поздравили именинника, которому исполнилось 18 лет - Дениса Слесаря.

После этого львовяне приступили к интенсивной физической работе. Сначала игроки провели аэробную разминку, поработали над развитием силы, быстроты и координации. Потом выполнили несколько тактических упражнений и завершили тренировку тенисболом.