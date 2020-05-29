Кардаш о матче Шахтер - Динамо: Отсутствие зрителей нивелирует фактор своего поля

Экс игрок "Динамо" Василий Кардаш поделился своим мнением о предстоящем центральном поединке 24-го тура между донецким "Шахтером" и киевской командой.

- В свое время Валерий Лобановский говорил, что "по весне все кошки серые". О предстоящем возобновлении чемпионата можно сказать то же самое?

- В подобную ситуацию все впервые попали, и как команды будут выходить из нее, для всех остается загадкой. О том, кто в какой форме находится, говорить не имеет смысла, поскольку футболисты были без игровой практики, поэтому данное выражение Валерия Васильевича вполне можно применить и сейчас.

- В предстоящем туре сойдутся отечественные гранды – "Динамо" и "Шахтер". Столь длительная пауза отразится на уровне футбола, который мы увидим на поле НСК "Олимпийский"?

- Думаю, да. За время, которое игроки провели в карантине, был утерян игровой тонус. Те две недели, которые футболисты занимаются все вместе, не идут ни в какое сравнение с тем периодом, когда команды находятся в накате и сыграли энное количество матчей. Наверное, будет чувствоваться определенный дисбаланс, в первую очередь в командных действиях, ведь данная ситуация похожа на ту, когда футболисты выходят из отпуска.

- Насколько велика роль физической готовности игроков в таких ситуациях?

- В данном случае, считаю, она будет определяющей в плане достижения результата. Кто будет более подготовленным, тот и будет иметь козырь в рукаве.

- В связи с тем, что матч пройдет не в Харькове, а на НСК "Олимпийский", можно ли говорить, что "Динамо" окажется в более привилегированном положении?

- Наверное, нет, ведь игра будет проходить без зрителей. Их отсутствие нивелирует преимущество той или иной команды, и фактор своего или чужого поля уже учитывать нельзя.

- Впервые главное противостояние в украинском футболе пройдет без зрителей. От этого "классико" может потерять в зрелищности?

- Есть пример немецкой Бундеслиги, которая первая из чемпионатов топ-пятерки возобновила чемпионат после карантина. Смотря трансляции поединков, ощущается отсутствие той атмосферы, ради которой футболисты, собственно, и играют. Думаю, пустые трибуны скажутся и на зрелищности предстоящего поединка.

- А насколько отсутствие зрителей на трибунах может давить на психику игроков?

- В определенной степени. Например, если матч складывается неудачно, то болельщики помогают команде, гонят ее вперед. В данном случае такой поддержки, присутствия 12-го игрока не будет.

- Вам в карьере доводилось играть при пустых трибунах?

- Честно говоря, поставили в тупик этим вопросом. Контрольные-товарищеские матчи, конечно, приходилось играть, а вот по поводу официальных игр и не припомню даже.

- Как, вы думаете, будет складываться матч? Можно ли ожидать большого количества голов?

- Что не вопрос, так ставите в тупик (смеется). На самом деле, тяжело что-то спрогнозировать, в каком состоянии выйдут команды после карантина. Мы знаем, что изначально футболисты тренировались малыми группами, все вместе провели не так много занятий… Честно, любым прогнозом можно попасть впросак. Необходимо посмотреть хотя бы один-два тура, чтобы можно было о чем-то говорить и давать какие-то оценки. Сейчас же это будут слова, как говорится, пальцем в небо.