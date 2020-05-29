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Заявки клубов на матчи УПЛ и Кубка Украины нынешнего сезона увеличены до 20 игроков

Премьер-лига
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Раньше было 18

Заявки клубов на матчи УПЛ и Кубка Украины нынешнего сезона увеличены до 20 игроков
Новина українською

Исполком УАФ утвердил решение о временных изменениях в Регламент УПЛ.

В частности, на время действия временных изменений в рапорт арбитра на футбольные матчи УПЛ и Кубка Украины нынешнего сезона разрешено вносить фамилии и имена не более 20-ти футболистов (11 основных и 9 запасных).

Читайте такжеОфициально: УАФ разрешила проводить 5 замен в УПЛ и Кубке Украины

Также на время действия на территории Украины карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19, футбольным клубам предоставляется право проводить домашние матчи на стадионах не в городе постоянного расположения и государственной регистрации клуба в случае запрета органами государственной власти проводить футбольные матчи в определенных регионах Украины.

Напомним, что ранее заявки команд состояли из 18 игроков (11 полевых и 7 запасных).

Также отметим, что ранее УАФ разрешила проводить 5 замен в УПЛ и Кубке Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1 УАФ
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Источник:
ФК Динамо

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