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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

24 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание матчей ближайшего тура

24 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже на ближайших выходных состоится 24-й тур УПЛ.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

  • 30 мая. 14:00. "Колос" – "Десна" (трансляция – Футбол 2)
  • 30 мая. 17:00. "Александрия" – "Заря" (трансляция – Футбол 2)
  • 30 мая. 17:00. "Днепр-1" – "Олимпик" (трансляция - Униан)
  • 31 мая. 14:00. "Ворскла" – "Львов" (трансляция – Футбол 1)
  • 31 мая. 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь" (трансляция - Униан)
  • 31 мая. 17:00. "Шахтер" – "Динамо", НСК Олимпийский. (трансляция – Футбол 1)

Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Олимпик" и "Карпаты" – "Мариуполь" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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