24 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже на ближайших выходных состоится 24-й тур УПЛ.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

30 мая. 14:00. "Колос" – "Десна" (трансляция – Футбол 2)

30 мая. 17:00. "Александрия" – "Заря" (трансляция – Футбол 2)

30 мая. 17:00. "Днепр-1" – "Олимпик" (трансляция - Униан)

31 мая. 14:00. "Ворскла" – "Львов" (трансляция – Футбол 1)

31 мая. 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь" (трансляция - Униан)

31 мая. 17:00. "Шахтер" – "Динамо", НСК Олимпийский. (трансляция – Футбол 1)

Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Олимпик" и "Карпаты" – "Мариуполь" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.