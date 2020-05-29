Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
24 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей ближайшего тура
Уже на ближайших выходных состоится 24-й тур УПЛ.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
- 30 мая. 14:00. "Колос" – "Десна" (трансляция – Футбол 2)
- 30 мая. 17:00. "Александрия" – "Заря" (трансляция – Футбол 2)
- 30 мая. 17:00. "Днепр-1" – "Олимпик" (трансляция - Униан)
- 31 мая. 14:00. "Ворскла" – "Львов" (трансляция – Футбол 1)
- 31 мая. 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь" (трансляция - Униан)
- 31 мая. 17:00. "Шахтер" – "Динамо", НСК Олимпийский. (трансляция – Футбол 1)
Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Олимпик" и "Карпаты" – "Мариуполь" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...