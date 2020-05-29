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Матвиенко: Шахтер и Динамо находятся в равных условиях

Премьер-лига
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Украинское Класичне уже в воскресенье

Матвиенко: Шахтер и Динамо находятся в равных условиях
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о своем восстановлении после травмы и об ожиданиях от матча с "Динамо".

"Получил небольшое повреждение в товарищеском матче с "Оболонью" (4:0). Обследовали, слава Богу, все обошлось, тренируюсь уже в общей группе.

Кондиции еще не стопроцентные, но мы продолжаем набирать форму, готовимся к встрече с "Динамо". Думаю, с киевлянами мы в равных условиях, поэтому скоро узнаем, кто готов лучше. На отрыв в турнирной таблице не обращаем внимания, будем в каждом матче играть только на победу", - сказал Матвиенко.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ФК Шахтер

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