Матвиенко: Шахтер и Динамо находятся в равных условиях

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о своем восстановлении после травмы и об ожиданиях от матча с "Динамо".

"Получил небольшое повреждение в товарищеском матче с "Оболонью" (4:0). Обследовали, слава Богу, все обошлось, тренируюсь уже в общей группе.

Кондиции еще не стопроцентные, но мы продолжаем набирать форму, готовимся к встрече с "Динамо". Думаю, с киевлянами мы в равных условиях, поэтому скоро узнаем, кто готов лучше. На отрыв в турнирной таблице не обращаем внимания, будем в каждом матче играть только на победу", - сказал Матвиенко.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.