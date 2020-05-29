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Зотько: Еще бы месяц или два карантина – и можно было бы уже не вернуться

Премьер-лига
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В Олимпике рады возобновлению сезона

Зотько: Еще бы месяц или два карантина – и можно было бы уже не вернуться
Новина українською

Защитник "Олимпика" Иван Зотько в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:2) в спарринге, а также поделился ожиданиями от возобновления сезона.

"Несмотря на результат матча с "Динамо", мы создали очень много хороших моментов, неплохо играли. Если мы перенесем это на игру с "!Днепром-1", то у нас есть все шансы на победу.

Все игроки хотят, чтобы чемпионат наконец начался. Два месяца без футбола – это очень тяжело. Еще бы месяц или два карантина – и можно было бы уже не вернуться", – сказал Зотько.

Напомним, матч "Днепр-1" – "Олимпик" состоится в субботу 30 мая и начнется в 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Иван Зотько
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Источник:
ТК Футбол

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