Зотько: Еще бы месяц или два карантина – и можно было бы уже не вернуться

Защитник "Олимпика" Иван Зотько в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:2) в спарринге, а также поделился ожиданиями от возобновления сезона.

"Несмотря на результат матча с "Динамо", мы создали очень много хороших моментов, неплохо играли. Если мы перенесем это на игру с "!Днепром-1", то у нас есть все шансы на победу.

Все игроки хотят, чтобы чемпионат наконец начался. Два месяца без футбола – это очень тяжело. Еще бы месяц или два карантина – и можно было бы уже не вернуться", – сказал Зотько.

Напомним, матч "Днепр-1" – "Олимпик" состоится в субботу 30 мая и начнется в 17:00.