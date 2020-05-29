Шахтер перед возобновлением сезона сдал тесты на коронавирус. Позитивных нет

Донецкий "Шахтер" готовится к возобновлению сезона в УПЛ.

Накануне игроки, тренеры и персонал, задействованный в процессе подготовки команды, прошли ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

В медицинском штабе клуба сообщили, что по результатам анализов все здоровы.

Отметим, что это уже второе тестирование "Шахтера" за последнее время. Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба также сдавали тесты на короновирус сразу после выхода из карантина.

Напомним, что свой первый официальный матч после рестарта сезона "Шахтер" проведет в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" против "Динамо".