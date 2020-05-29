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Шахтер перед возобновлением сезона сдал тесты на коронавирус. Позитивных нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже в воскресенье горняки сыграют свой первый матч в УПЛ

Шахтер перед возобновлением сезона сдал тесты на коронавирус. Позитивных нет
Новина українською

Донецкий "Шахтер" готовится к возобновлению сезона в УПЛ.

Накануне игроки, тренеры и персонал, задействованный в процессе подготовки команды, прошли ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

В медицинском штабе клуба сообщили, что по результатам анализов все здоровы.

Отметим, что это уже второе тестирование "Шахтера" за последнее время. Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба также сдавали тесты на короновирус сразу после выхода из карантина.

Напомним, что свой первый официальный матч после рестарта сезона "Шахтер" проведет в воскресенье 31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" против "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
29.05.2020 в 20:59
Фейк..Это неправильные тесты..Должны быть тесты от Билла и обязательно из КНР. Решили плавно слить дедушку Гейтса? А кто отчитается за полученное бабло?
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